6 projektów w 2022 roku. Teatr Dramatyczny podsumował sezon

Grudzień 29, 2022

Teatr Dramatyczny podsumowanie sezonu 2022/fot. A Topczewska Teatr Dramatyczny podsumowanie sezonu 2022/fot. A Topczewska

Sześć wyjątkowych projektów zrealizował Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w 2022 roku. To: „Kierunek Wschód”, „Kierunek Ukraina”, „Kierunek Szekspir”, „Teatr – Lubię to!”, „Scena za rzeką” i „Archiwum cyfrowe”. Na projekty udało się pozyskać niemal 700 tys. zł z budżetu województwa podlaskiego oraz ponad 600 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Kierunek Wschód”, w ocenie dyrektora teatru Piotra Półtoraka, to był najlepszy festiwal, który do tej pory miał miejsce. – Wysoki poziom i różnorodność spektakli sprawiły, że każdy odbiorca mógł być zadowolony – mówi Piotr Półtorak. – To także ważne wydarzenie jeśli chodzi o współpracę miedzynarodową; mogliśmy zaprezentować spektakle z Białorusi, wystąpiły również dwa teatry ukraińskie – dodaje Martyna Faustyna Zaniewska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego.

Projekt „Kierunek Ukraina” to jedno z najważniejszych tegorocznych przedsięwzięć Teatru Dramatycznego. – Ze względu na sytuację polityczną w Europie, udało się nam zrealizowac ten projekt, mimo że pierwotnie miał być w realizowany w Ukrainie, a został stworzony w międzynarodowej koprodukcji – w Polsce i na Litwie, przy udziale reżyserki i aktorek ukraińskich – dodaje Półtorak.

W ramach projektu powstał spektakl „Inwazja” o wojnie w Ukrainie, który został wystawiony w Białymstoku oraz dwóch miastach na Litwie. – To było jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych zrealizowanych w teatrze. Stało się jednoczesnie okazją do porozmawiania o tym, czego Ukraińcy doświadczają każdego dnia. Mogliśmy opowiedzieć o tragedii, która dzieje się za naszą wschodnią granicą – podkreśla Zaniewska. Jej zdaniem być może uda się pokazać spektakl w innych teatrach w Polsce.

Kolejny zrealizowany projekt to „Kierunek Szekspir”. Spektakl „Makbet” białostockiego teatru pokazywany był na festiwalu w Bitoli w Macedonii Północnej. Zdaniem Piota Półtoraka spektakl został ciepło przyjęty, a współpraca z Macedonią zaowocowała prezentacją macedońskiego spektaklu podczas festiwalu „Kierunek Wschód”.

Ale spektakle to nie wszystko. Projekt „Scena za rzeką” to według dyrektora Półtoraka pomysł perspektywiczny, a pierwszy krok został podjęty. – Przy Branickiego mamy nasze budynki, pracownie, siedzibę administracji, garaże. Budynki te nie są w najlepszym stanie i jest pomysł, by to wyremontować, rozbudować i stworzyć kolejną przestrzeń artystyczną teatru i scenę na ok. 200 osób. Jesteśmy na poczatku tej drogi, mam nadzieję, że plan uda się zrealizować – wskazuje dyrektor.

– Już powstał program funkcjonalno-użytkowy. Przeanalizowaliśmy możliwości prawne i architektoniczne, by powstała trzecia scena teatralna oraz aby poprawić warunki naszych pracowników i zmodernizować pracownie teatralne. W 2023 będzie przetarg na dokumentację projektową – dodaje Martyna Zaniewska.

Natomiast projekt „Archiuwm Cyfrowe” teatru realizowany jest od kilku lat. – W 2018 roku otworzyliśmy nasze archiwum artystyczne z zasobami gromadzonymi od 1944 roku. W tym roku udało się zdygitalizowac ok. 3 tys. obiektów, w kolejnych latach zakończymy proces digitalizacji. Każdy widz może zajrzeć na stronę i znaleźć nasze zbiory – wskazuje Zaniewska.

Z kolei czwarta edycja projektu ” Teatr – Lubię to” – cyklu warsztatów dla nauczycieli, w tym roku była poświęcona oprawie plastycznej przedstawień. Warsztay dotyczyły scenografii, charakteryzacji, oświetlenia, plakatów teatralnych, a prowadziły je osoby współpracujące z teatrem. – Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, być może w przyszłym roku też uda się go zrealizować – dodaje Półtorak.

W wersji papierowej powstał zbiór podsumuwujący warsztaty. Ci, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztatach, materiały do wykorzystania do pracy w szkole znajdą w wersji elektronicznej na stronie teatru. (at)

