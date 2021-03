58 wakatów w straży granicznej. Chętni nadal mogą się zgłaszać

Marzec 15, 2021

Podlaski garnizon straży granicznej wciąż poszukuje chętnych do służby. W tym roku do formacji ma zostać przyjętych kolejnych 58 osób.

Kandydaci muszą mieć polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, nie być karanymi za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Muszą też mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do tej służby. Chętni do pracy w straży granicznej nie mogą też mieć więcej niż 35 lat.

Procedura kwalifikacyjna obejmuje testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej, poziomu znajomości języków obcych oraz sprawności fizycznej.

Szczegóły są tutaj. (mt/mc)