505 978 439. TOZ uruchamia „pogotowie sylwestrowe”

Grudzień 30, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Jak co roku w okresie noworocznym białostockie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami uruchamia „pogotowie sylwestrowe”. To specjalny telefon, pod którym będzie można zgłosić zagubione lub znalezione zwierzęta.

Co roku z powodu huku fajerwerków wiele psów zostaje zagubionych. Zrywają się ze smyczy i wystraszone pędzą przez siebie. Nie potrafią znaleźć drogi powrotnej do domu. Bywa, że pędzone paniką wpadają pod samochody.

– Będziemy łącznikiem pomiędzy tymi, co znaleźli i tymi, co zgubili. Jeżeli widzisz zagubionego zwierzaka nie zostawiaj go na ulicy. Zabierz go do domu. Gdyby to był twój pupil tego właśnie oczekiwałbyś od innych ludzi. Zrób mu zdjęcie i wyślij na nasze wydarzenie lub w wiadomości na FB. Jeżeli zgubisz zwierzaka powiadom nas o tym – alarmują organizatorzy akcji.

Pogotowie sylwestrowe działać będzie pod nr 505 978 439. Telefon będzie funkcjonował do 3 stycznia.

Informacje o zgubionych i znalezionych zwierzętach Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami będzie też publikować w swoich mediach społecznościowych. (mt/mc)