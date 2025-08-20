Home Wiadomości 500 zabiegów z użyciem robota chirurgicznego w Białostockim Centrum Onkologii

Wiadomości

20 sierpnia, 2025

500 zabiegów z użyciem robota chirurgicznego w Białostockim Centrum Onkologii

Trzy osoby na scenie. Fot. Michał Szmurło
Białostockie Centrum Onkologii wykonało już 500 zabiegów z użyciem robota chirurgicznego. Najwięcej operacji było z zakresu urologii i chirurgii jelita grubego, bo ten nowotwór jest drugim najczęściej występującym w Polsce.

 

Rocznie diagnozuje się około 18 tysięcy nowych przypadków. Wczesne wykrycie raka jelita grubego jest kluczowe dla poprawy rokowania, dlatego zaleca się regularne badania przesiewowe, zwłaszcza u osób po 50 roku życia lub z obciążeniami rodzinnymi.

– Przewaga robota jest najbardziej widoczna w nowotworach odbytnicy przy niskim umiejscowieniu guza w okolicy, gdzie przestrzeń na manewry jest ograniczona. W tej sytuacji to jest z korzyścią dla pacjenta i dla operatora, który ten dostęp do miejsc utrudnionych ma zdecydowanie łatwiejszy – mówi lekarz Marian Domurat, specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej w Białostockim Centrum Onkologii.

Białostockie Centrum Onkologii zamierza podwoić liczbę zabiegów z użyciem robota chirurgicznego do końca roku, co będzie możliwe dzięki planowanemu zakupowi drugiego urządzenia. (ms/hk)

 

 

