500 plus dla osób niesamodzielnych. Wzrasta próg dochodowy

Marzec 12, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ponad 24 tys. wniosków o świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych złożono już w Podlaskiem. Od 1 marca zmienił się próg dochodowy dla tego świadczenia, a to oznacza, że więcej osób będzie może wnioskować o to wsparcie.

– Od 1 marca 2021 roku jest to kwota brutto nie wyższa niż 1772,08 złotych. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia – mówi rzecznik białostockiego ZUS, Katarzyna Krupicka.

Świadczenie jest przyznawane osobom, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy przede wszystkim złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS. Osoby, które nie ubiegały się takie orzeczenie albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują (druk OL- 9) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji (np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej, orzeczenie o niepełnosprawności). Formularz wniosku i druk zaświadczenia o stanie zdrowia można pobrać ze strony internetowej Zakładu albo w placówkach ZUS. Lekarz orzecznik na podstawie złożonej dokumentacji medycznej i zaświadczenia o stanie zdrowia oceni czy jest potrzeba wzywania na badanie. Może wydać orzeczenie bez konieczności przeprowadzania badania bezpośredniego, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca.

– Jeśli mamy trudności w pozyskaniu od lekarzy zaświadczenia o stanie zdrowia, ZUS przyjmie wniosek bez tego dokumentu. Poprosimy wówczas osobę składającą wniosek o wypełnienie dodatkowego formularza OL-9A – jest to informacji o miejscach leczenia. Na podstawie dołączonych wskazówek, ZUS we własnym zakresie pozyska dokumentację medyczną niezbędną do wydania orzeczenia – tłumaczy rzeczniczka. (mt/mc)