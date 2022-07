500-litrowe zbiorniki na deszczówkę przy miejskich instytucjach

Lipiec 11, 2022

źródło: M Białystok źródło: M Białystok

Dziesięć 500-liltrowych zbiorników na wodę deszczową ustawiono przy budynkach miejskich w Białymstoku. Jest to projekt pn. „Każda kropla się liczy – zbiorniki na deszczówkę” zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zbiorniki na deszczówkę ustawiono:

– Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3,

– Urząd Miejski, ul. Słonimska 1,

– Urząd Miejski, ul. Słonimska 2/2,

– Urząd Miejski, ul. gen. J. Bema 60/1,

– Urząd Miejski, ul. Składowa 11,

– Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – ZOS „Zwierzyniec”, ul. 11 Listopada 28,

– BOSiR – Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”, ul. Plażowa 1,

– Galeria Sleńdzińskich, ul. Wiktorii 5,

– Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5,

– Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 19.

Właściciele tych budynków będą wykorzystywać pozyskaną wodę do swoich celów, przede wszystkim – do podlewania roślin. Realizacja projektu kosztowała 18 714 zł. (at)