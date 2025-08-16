50-lecia Białostockiego Klubu Balonowego. Fiesta balonowa w Turośni Kościelnej i na kampusie Politechniki Białostockiej

16 sierpnia, 2025

Fiesta Balonowa na Politechnice Białostockiej, fot. Dariusz Piekut Fiesta Balonowa na Politechnice Białostockiej, fot. Dariusz Piekut

W najbliższych dniach Białystok stanie się kolorową stolicą baloniarzy. Wszystko za sprawą jubileuszu 50-lecia Białostockiego Klubu Balonowego, który powstał w 1975 roku. Fiesta balonowa rozpocznie się w Turośni Kościelnej, ale główne atrakcje będą na kampusie Politechniki Białostockiej.

W niedzielę (17.08) w Turośni Kościelnej odbędzie się piknik rodzinny z pierwszymi startami balonów. Od 14:00 będą koncerty, pokazy artystyczne dzieci i seniorów, konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci oraz nocny pokaz balonów „Światło i dźwięk”.

Główna część obchodów 50-lecia Białostockiego Klubu Balonowego odbędzie się w czwartek (21.08) i piątek (22.08) na kampusie Politechniki Białostockiej. W czwartek (21.08) będą to popołudniowe loty balonami, a między 21:00 a 22:00 przejazd z palnikami przez Białystok, gdzie start i meta będą przy uczelni.

W piątek (22.08) z kampusu Politechniki Białostockiej wzbije się w niebo ponad 40 załóg z całego świata. Od 16:00 do 19:00 na zielonym terenie przed Wydziałem Elektrycznym czekać będą atrakcje dla całych rodzin – loty balonów, wielkie dmuchane miasteczko dla dzieci, konkursy, pokazy służb mundurowych, a także możliwość poznania studentów uczelni i ich projektów. Wieczorem – jeśli pogoda pozwoli – balony wzbiją się w niebo, a o godzinie 21:00 rozpocznie się nocny pokaz balonów oraz wyjątkowy występ skrzypka Maestro Chives, który zagra z gondoli balonu! Nie zabraknie również opowieści o lataniu – o swoich podniebnych przygodach opowie Tomasz Kudaszewicz, dwukrotny Mistrz Świata w paralotniarstwie.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dokładny harmonogram i informacje o zmianach w razie niepogody można znaleźć na stronach Politechniki Białostockiej i Białostockiego Klubu Balonowego.

Organizatorzy zapraszają nie tylko do oglądania – ale także do wstąpienia w szeregi Klubu Balonowego, który przez pół wieku wyszkolił dziesiątki pilotów i ma na koncie m.in. lot balonem nad Bałtykiem czy medale mistrzostw świata. (red.)