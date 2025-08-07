50 lat Białostockiego Ośrodka Kultury. Przed nami dwa dni pełne emocji, wspomnień i sztuki

7 sierpnia, 2025

W sierpniu Białostocki Ośrodek Kultury świętuje swoje 50-lecie. Przez dekady stał się miejscem spotkań, wymiany artystycznych idei i przestrzenią, w której rozwijały się lokalne talenty. Jubileusz będzie okazją do wspólnego świętowania i zanurzenia się w kulturze w różnorodnych formach. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.





Koncert na Rynku Kościuszki – muzyczna podróż przez dekady

Obchody rozpoczną się 8 sierpnia wielkim koncertem na Rynku Kościuszki. Marek Kubik & Qubik Orchestra zaproszą na muzyczny wieczór, podczas którego na jednej scenie spotkają się artyści związani z historią BOK-u. Zabrzmią pop, blues, hip hop i folk w wykonaniu m.in. Janusza Laskowskiego, Karoliny Cichej, Lukasyno, Ciry, Jarmo i Nikoli Wądołowskiej. Wieczór zwieńczy występ Kayah – pochodzącej z Białegostoku jednej z najbardziej cenionych artystek polskiej sceny muzycznej.

Dzień otwarty w Centrum im. Ludwika Zamenhofa

W sobotę 9 sierpnia, Centrum im. Ludwika Zamenhofa zaprosi na dzień otwarty. Będzie to okazja do zwiedzania wystaw, spotkania z artystami, uczestnictwa w oprowadzaniach kuratorskich, poznania pracy Mediateki oraz zabawy w specjalnie przygotowanej Sali Gier i Zabaw. Wieczorem, za budynkiem BOK-u, zostanie zaprezentowany reportaż autorstwa Joanny Sikory. To opowieść o więziach, jakie przez pół wieku tworzyły się wokół tej instytucji – zarówno między publicznością, jak i pracownikami. Dzień zakończy seans filmu „Perfect Days” w reż. Wima Wendersa – subtelnej i głęboko poruszającej historii o człowieku, który odnajduje sens w prostych rytuałach codzienności.

Dla mieszkańców – z myślą o wspólnym świętowaniu

Wszystkie wydarzenia jubileuszowe zostały zaplanowane z myślą o białostoczanach – aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i poczuć się częścią tej wyjątkowej rocznicy.

– Instytucje kultury tworzą ludzie dla ludzi i taki też był nasz cel – aby wspólnie z mieszkańcami Białegostoku świętować to 50-lecie, jednej z najważniejszych i największych instytucji funkcjonujących w Białymstoku – mówi dr Martyna Zaniewska, dyrektor BOK.

To będą dwa dni, w których kultura, sztuka i emocje spotkają się w sercu miasta. (hp)