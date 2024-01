5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę pracując z domu

9 stycznia, 2024

Praca zdalna jest dziś coraz popularniejsza. Pracując z domu trzeba jednak pamiętać o odpowiednim wyposażeniu stanowiska pracy, a także kilku codziennych nawykach, które sprawią, że praca zdalna będzie bardziej efektywna.

Przygotowując w domu miejsce pracy warto w miarę możliwości rozdzielić przestrzeń prywatną, w której spędzamy czas po pracy, od przestrzeni biurowej np. zagospodarować na biuro jedno z pomieszczeń. Stanowisko pracy z domu musi być przede wszystkim ergonomiczne, tak aby możliwa była efektywna praca, a jednocześnie utrzymanie zdrowej postawy ciała. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy. W pracy zdalnej pomogą też akcesoria biurowe i organizacja pracy z listą zadań do wykonania.

Wygodne meble biurowe

Cały dzień pracy przy komputerze nie jest zbyt korzystny dla naszego kręgosłupa. Dlatego warto zadbać o ergonomiczne stanowisko pracy. Pracując przy komputerze trzeba zachować właściwą postawę, tak aby utrzymać kręgosłup w dobrej formie, a jednocześnie zapewnić sobie wygodę pracy. Bardzo ważne będą tu meble biurowe. Biurko do pracy zdalnej powinno mieć regulowaną wysokość, podobnie jak krzesło biurowe, które dodatkowo powinno posiadać zagłówek oraz podłokietniki, a także mieć możliwość odchylenia oparcia i wyprofilowania go pod względem kształtu kręgosłupa. Warto też zaopatrzeć się w specjalną podkładkę pod nadgarstek.

Odpowiednie ustawienie monitora

Aby zachować właściwą postawę podczas pracy przy komputerze, a jednocześnie zadbać o wzrok, warto postawić na monitor z regulowaną wysokością. Dodatkowo trzeba pamiętać, że odległość twarzy od monitora powinna wynosić około 40-70 cm. Bardzo ważne jest też właściwe oświetlenie miejsca pracy, aby oczy nie męczyły się zbyt szybko. Domowe biuro powinno być zorganizowane jak najbliżej źródła światła dziennego np. przy oknie. A jeśli nie ma takiej możliwości to klawiatura i monitor powinny być odpowiednio podświetlone lampką biurową.

Akcesoria przydatne do pracy

Aby praca zdalna była efektywna, warto też zadbać o porządek na biurku czy zaopatrzyć się w akcesoria, które pomogą w pracy. Przydatne będą organizery na biurko, segregatory czy teczki. Na biurku warto też mieć kalkulator, długopisy, zakreślacze czy karteczki na notatki. Można też wyposażyć się w ściereczki do kurzu, czy sprężone powietrze do czyszczenia okruszków z klawiatury.

Regularna aktywność fizyczna

Pracując przy komputerze trzeba zadbać o odrobinę aktywności fizycznej. Pomocne będą 5 minutowe przerwy po każdej godzinie pracy, aby zmienić postawę czy dać odpocząć oczom od światła monitora. Warto co jakiś czas ćwiczyć wzrok i np. popatrzeć przez okno czy w dal, a dodatkowo wykonać np. parę przysiadów, ćwiczeń rozciągających czy udać się na krótki spacer. Będzie to znaczna ulga dla kręgosłupa, a dodatkowo chwila relaksu i odpoczynku.

Zaplanowanie pracy i lista zadań do wykonania

Zaczynając każdy dzień pracy zdalnej warto odpowiednio zaplanować sobie zadania do wykonania. Dobrym pomysłem będzie zaplanowanie zadań zarówno na dany dzień, jak i długoterminowo na cały tydzień czy miesiąc. Podczas pracy z domu warto także unikać rozpraszaczy takich jak np. włączony telewizor, co skutecznie potrafi wybić z rytmu i tym samym sprawić, że czas przeznaczony na pracę zacznie szybko uciekać. Zadań do wykonania nie należy odkładać na później, aby uniknąć potem pracy w stresie czy ryzyka niedotrzymania terminu.