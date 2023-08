5. OnkoRun już we wrześniu w Supraślu

23 sierpnia, 2023

Dr Piotr Skalij/ fot.: Mateusz Duchnowski/UMWP Dr Piotr Skalij/ fot.: Mateusz Duchnowski/UMWP

To będzie już 5. edycja biegu OnkoRun – imprezy organizowanej z myślą o chorych na raka. Wydarzenie integrujące pacjentów onkologicznych, ich rodziny, personel medyczny szpitala BCO oraz pasjonatów zdrowego i aktywnego trybu życia odbędzie się 16 września w Supraślu.

OnkoRun jest wspólną inicjatywą Białostockiego Centrum Onkologii i działającego przy nim Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. OnkoRun ma nie tylko aktywizować chorych na nowotwory, ale też zwracać uwagę na konieczność wykonywania badań profilaktycznych.

– Pacjenci leczący się z powodu choroby nowotworowej mogą normalnie funkcjonować. To nie są chorzy zamknięci w domu. Niekiedy choroba onkologiczna bywa ograniczająca, ale część chorych bezproblemowo może funkcjonować i tym biegiem to pokazujemy. Mnóstwo uczestników biegu to pacjenci aktywnie leczeni oraz po zakończeniu leczenia onkologicznego. Z nowotworu można się wyleczyć, normalnie żyć, a jednocześnie zwracamy uwagę na profilaktykę onkologiczną – podkreśla Piotr Skalij, lekarz onkolog kliniczny, przewodniczący Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.

Zaplanowano trzy trasy: dla pacjentów onkologicznych 2,5 kilometrowy spacer z personelem medycznym, a dla pozostałych dystanse do wyboru: 5 km lub 10 km. Jest to bieg, w którym nie ma pomiaru czasu, nie ma przegranych. Chcemy pokazać po prostu lojalność wobec tych, których spotkała ta choroba, a wiemy, że może ona dotknąć każdego – mówi Magdalena Matejczuk z Fundacji Tworzywa (współorganizator wydarzenia).

Dyrektor BCO Magdalena Borkowska zaznacza, że supraski bieg to przykład akcji, w której szpital wychodzi poza swoje mury. – Nam bardzo zależy, żeby ci, którzy zajmują się zdrowiem i ci, którzy o swoje zdrowie dbają, aktywnie w tym wydarzeniu uczestniczyli. Nasze zadania BCO to działania profilaktyczne autentycznie, czyli takie, w których my uczestniczymy i ten OnkoRun jest jednym z takich wydarzeń – wskazuje dyrektor Borkowska i przypomina o październikowych i listopadowych akcjach profilaktycznych BCO związanych z najczęstszymi z chorobami nowotworowymi.