5. edycja Mitingu Gwiazd na Rynku Kościuszki

15 maja, 2023

Miting Gwiazd Miting Gwiazd

To będzie widowiskowe sportowe wydarzenie w centrum Białegostoku. Na Rynku Kościuszki już w najbliższą niedzielę (21.05). po raz piąty odbędzie się Mityng Gwiazd, czyli zawody najlepszych polskich i światowych lekkoatletów. Na specjalnie zaaranżowanych arenach rozegrane zostaną konkursy skoku wzwyż, pchnięcia kulą i skoku o tyczce.

Jubileuszowy Miting Gwiazd to okazja do obejrzenia na żywo światowej czołówki sportowców, kibicowania, ale też zdobycia autografów i zdjęć. – Przygotowaliśmy atrakcje sportowe i kibicowskie. Na imprezie pojawi się Ambasadorka Białostockiego Sportu Natalia Kaczmarek, która kilkanaście dni temu zajęła III miejsce w Diamentowej Lidze w Dosze. Będzie okazja do zrobienia z nią zdjęcia i zdobycia jej autografu – zachęca wiceprezydent Rafał Rudnicki.

Mitingi organizowane w Białymstoku zyskały markę i popularność wśród lekkoatletów. – W tym roku mamy najmocniejszą obsadę ze wszystkich dotychczasowych Mityngów Gwiazd – zapowiada Marcin Rosengarten, dyrektor sportowy zawodów. – Dla lekkoatletów nie ma nic lepszego, niż bliska obecność kibiców. Traktują Białystok jako ważny element przygotowań do najważniejszych imprez w sezonie.

Mityng Gwiazd to okazja do obejrzenia na żywo światowej czołówki sportowców, kibicowania. Rozegranych zostanie pięć konkurencji: pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok wzwyż kobiet i mężczyzn oraz skok o tyczce mężczyzn.Spodziewani są interesujący zawodnicy.

W tym roku w konkurencji pchnięcia kulą ma wystartować Filip Mihajlevič – aktualny mistrz Europy z Monachium 2022. Ciekawie zapowiada się jego pojedynek z Michałem Haratykiem – rekordzistą Polski i mistrzem Europy 2018. Wystartuje także luksemburski kulomiot, który w karierze ma już pchnięcia powyżej 22 m Bob Bertemes. Zapowiadany jest także, uznawany za objawienie tego sezonu, Ukrainiec Roman Kokoshko – tegoroczny brązowy medalista Halowych Mistrzostw Europy.

W ubiegłorocznym konkursie skoków wzwyż mężczyzn wygrał, wówczas mało znany, holenderki skoczek Douwe Amels. W tym roku w Stambule w hali zdobył już złoty medal. W Białymstoku planuje rozpocząć sezon skoków na świeżym powietrzu, ten start traktuje jako ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Budapeszcie. Na liście startowej jest również Ukrainiec Bogdan Bondarenko – mistrz świata w skoku wzwyż 2013, brązowy medalista olimpijski 2016, mistrz Europy 2014. W konkursie skoków wzwyż kobiet mamy szansę zobaczyć Włoszkę Alessię Trost – medalistkę halowych mistrzostw świata.

W skoku o tycze, który jest koronną dyscypliną imprezy, tradycyjnie zboczymy Piotra Liska, który zdradził, że ma ambicję skoczyć 5,75 m. Rywalizować będzie m.in. z Grekiem Emanuilem Karalisem, z którym w Stambule Polak zajął ex aequo II miejsce. W tym konkursie planuje wystartować także Matt Ludwig z USA.

Oprócz mistrzyni olimpijskiej w sztafecie mieszanej 4×400 m, gościem specjalnym będzie także kulomiot Konrad Bukowiecki, który niestety nie może wystartować w zawodach z powodu kontuzji.

Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki rozpocznie się w niedzielę, 21 maja o godz. 14:00. Wstęp na trybuny będzie bezpłatny. Zawody potrwają ok. 2 godzin, będą transmitowane w TVP Sport.

Imprezę organizuje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z agencją AthleTeam Marcin Rosengarten we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. (at)