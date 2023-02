5. Bieg Pamięci Sybiru w nowej lokalizacji. Biegacze spotkają się w Lesie Turczyńskim

9 lutego, 2023

Bieg Pamięci Sybiru, fot. Krzysztof Karpiński Bieg Pamięci Sybiru, fot. Krzysztof Karpiński

Nie w Lesie Solnickim, a w Lesie Turczyńskim odbędzie się tegoroczna odsłona Biegu Pamięci Sybiru. Zmianę lokalizacji wymusiły okoliczności niezależne od organizatorów.

Bieg Pamięci Sybiru to impreza organizowana przez Muzeum Pamięci Sybiru i Fundację Białystok Biega. Ceniona przez biegaczy, cieszy się dużym zainteresowaniem amatorów sportu. Na tegoroczny bieg stacjonarny w Białymstoku zapisało się 880 osób.

Z przyczyn technicznych, niezależnych od organizatorów, imprezę przeniesiono do Lasu Turczyńskiego.

– Dzięki szybko podjętym działaniom zrealizujemy wszystkie nasze plany – przygotujemy bezpieczną trasę i tak wyczekiwane co roku przez uczestników aranżacje na trasie biegu – mówi dr Piotr Popławski, kierownik Działu Projektów Edukacyjnych i Kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru.

Termin biegu oraz tryb działania Biura Zawodów pozostają bez zmian. Biuro Zawodów będzie działało w Muzeum Pamięci Sybiru w dniu biegu od godziny 11.00 do 17.00, a start 5. Biegu Pamięci Sybiru wyznaczony jest na godzinę 18.00.

Start i meta biegu znajdować się będą na polanie przy ulicy Kazimierza Pułaskiego – w okolicy przystanku kolejowego Białystok Nowe Miasto. Dojazd możliwy jest autobusami BKM. Autobusy linii 2, 16, 26 zatrzymują się przy przystanku Paderewskiego/św. Jerzego (295) oddalonym od polany o ok. 400m. Autobus linii 27 dojeżdżają do przystanku Transportowa/pętla (495) oddalonego od polany o ok.600m. Możliwy jest też dojazd pociągiem do przystanku Białystok Nowe Miasto.

5. Bieg Pamięci Sybiru będzie miał także edycję wirtualną (zapisanych jest już 304 uczestników, dołączyć można aż do 28 lutego), a także stacjonarną we Wrocławiu – 18 lutego w Lesie Osobowickim. Na bieg w stolicy Dolnego Śląska zgłosiło się dotąd 266 uczestników. (mt)