„4Podlaskie – na zdrowie” – to nowa inicjatywa Doliny Rolniczej 4.0

Innowacje, nauka i zdrowie – wszystko dla rozwoju Podlasia. W Białymstoku zainaugurowano nową inicjatywę pod nazwą „4Podlaskie – na zdrowie”. Projekt opiera się na czterech filarach: produkcie, procesie, postępie i partnerstwie.

„4Podlaskie – na zdrowie” to inicjatywa Doliny Rolniczej 4.0, której celem jest zrównoważony rozwój województwa podlaskiego poprzez nowoczesne technologie, badania naukowe i ścisłą współpracę uczelni z biznesem.

– To jest podejście trochę inne do tego, co nas otacza i jak chcemy rozwijać ten region, czyli chcemy stawiać na partnerstwo, na dobry produkt, na dobry proces rozwoju i na cały postęp, czyli te cztery elementy główne. To oczywiście też jest wizerunek, to ta nowa marka – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0.

W projekt zaangażowane są trzy białostockie uczelnie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku. Każda z nich wnosi do projektu swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.

– Zajmujemy się m.in. blockchain’em, czyli implementacją narzędzi sztucznej inteligencji w ramach systemów inżynierii danych. Drugi kierunek to produkcja żywności na bazie produktów naturalnych, ale żywności, która ma wspierać zdrowie i dobrostan bydła mlecznego. To są kierunki, które są zgodne z aktualnymi trendami, jeśli chodzi o rozwój innowacji i technologii – tłumaczy prof. Marta kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajmie się żywnością funkcjonalną, a w szczególności suplementami dla osób z insulinoopornością, a Uniwersytet w Białymstoku stworzy Centrum Certyfikacji Produktów Spożywczych. Ponadto parterem projektu 4Podlaskie jest również Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, który będzie wspierał nowe pomysły i start’up w komercjalizację. Wszystko po to, by wykorzystać potencjał nauki w praktyce i tworzyć nowoczesną, zdrową gospodarkę regionu. (hk)