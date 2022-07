42 tys. zł z budżetu województwa dla szpitala w Choroszczy

Lipiec 14, 2022

Decyzję o przyznaniu dotacji podjął zarząd wojewódzki. Uzyskane środki pozwolą na montaż dodatkowych punktów poboru tlenu na oddziale psychogeriatrii w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Obecnie na oddziale zamontowane są cztery gniazda instalacji tlenowej. Dotacja z budżetu województwa pozwoli zwiększyć ich liczbę do 13, co zapewni dostęp do tlenu większej liczbie pacjentów.

Oddział psychogeriatrii w Choroszczy to miejsce rozpoznawania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych, występujących u osób po 60. roku życia. W związku z podeszłym wiekiem i przebytymi chorobami są one bardziej podatne na szereg dysfunkcji układu oddechowego. Dodatkowe punkty poboru tlenu pozwolą na szybsze polepszenie stanu zdrowia pacjentów i usprawnienie pracy personelu. (uk)