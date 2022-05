41. Rajd Podlaski – w Białymstoku będą utrudnienia dla kierowców

Maj 19, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostoccy kierowcy muszą spodziewać się kolejnych weekendowych utrudnień w ruchu. Po biegach czas na 41. Rajd Podlaski. Problemy z przejazdem będą w centrum miasta. Inaczej pojadą też niektóre autobusy.

Podczas 41. Rajdu Podlaskiego blisko 90 załóg będzie ścigać się na 9 odcinkach specjalnych o łącznej długości ponad 100 km.

Na sobotę (21.05) zaplanowano ceremonię rozpoczęcia zawodów (od godz. 15.00 na Placu Jana Pawła II) oraz trzy odcinki specjalne, w tym jeden w centrum Białegostoku. Od 14:00 do 21:00 wyłączone z ruchu będą ulice: Liniarskiego (od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ulicy Lipowej), Kalinowskiego (od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ulicy Grochowej), Skłodowskiej-Curie (od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ulicy Legionowej), Marjańskiego i Suraska.

Na ulicy Św. Mikołaja od ulicy Grochowej wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy. Wlot ulicy Św. Mikołaja z ulicą Liniarskiego będzie zaś wyłączony z ruchu.

W związku z organizacją Rajdu zmianie ulegną trasy linii: 7, 8, 10, 20 i 26. Szczegóły są tutaj.

