41. Dni Choroszczy [PROGRAM]

16 czerwca, 2023

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, fot. Małgorzata Turecka

Koncerty, wieczorne kino plenerowe, mecz piłkarski, tradycyjne już zawody wędkarskie o puchar burmistrza czy rodzinny piknik w stylu retro. Tak będą wyglądały rozpoczynające się w piątek (16.06) 41. Dni Choroszczy.

Na strzelnicy w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy zorganizowany zostanie Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy, a w Muzeum Wnętrz Pałacowych odbędzie się koncert pianistyczny, podsumowujący zajęcia nauki gry na tym instrumencie, które prowadzone są w M-GCKiS. Wieczorem odbędzie się koncert składu Cicha & Sw@da + Spółka, który zaprezentuje utwory z płyty „SAD”, nominowanej w tym roku do najważniejszych polskich nagród muzycznych: Fryderyków, w kategorii Album Roku: Muzyka Korzeni. Natomiast późnym wieczorem organizatorzy zapraszają na plenerowy pokaz filmu przyrodniczego 'Narew – od źródeł do ujścia”.

W sobotę zaplanowano rodzinne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy. Po południu M-GCKiS otworzy wystawy będące podsumowaniem pracy uczestników zajęć plastycznych i pracowni Lego. Główna atrakcja dnia to z pewnością piknik w stylu retro, podczas którego całe rodziny będą mogły przenieść się w czasie do 20-lecia międzywojennego, a potem obejrzeć mecz piłkarskiej retro ligi pomiędzy Strzelcem Białystok Choroszcz a Victorią Sosnowiec. Pod wieczór do wspólnej zabawy zaprosi wszystkich zespół Zimne Dranie, ze swoją muzyką w klimacie lat 30., a jeśli pozwoli na to pogoda, do Choroszczy zawitają też podniebni pasjonaci z pokazem balonowym.

Niedzielny program rozpocznie turniej szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy. Pasjonatów dobrych historii i dobrej literatury organizatorzy zapraszają na spotkanie z Wojciechem Koronkiewiczem i Urszulą Arter dotyczące ich nowej książki „Pływające krowy, czyli zdrowo zakręconego Podlasia i nie mniej zakręconej Suwalszczyzny część druga”. Także w niedzielę będzie można zwiedzić ciekawe zakątki gminy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy. 41. Dni Choroszczy zakończy kameralny koncert Krzysztofa Antkowiaka. Wokalista, kompozytor, muzyk i aktor zaprosi w podróż przez epoki, podczas której usłyszymy przekrojowy materiał z twórczości artysty oraz znane covery, m.in. Stinga czy Toma Waitsa.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. (mt)

Program 41. Dni Choroszczy

16.06.2023 (piątek)

16:00 Koncert pianistów zajęć M-GCKiS (Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy)

16:00 Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy (Strzelnica SP w Choroszczy)

18:00 Koncert Karoliny Cichej & Sw@dy + Spółki (Patrycja Betley, instrumenty perkusyjne; plac dr. Z. Brodowicza)

21:00 Kino plenerowe 'Narew – od źródeł do ujścia” (plac dr. Z. Brodowicza)

17.06.2023 (sobota)

7:00 Zawody wędkarskie z PZW 'Amur” o Puchar Burmistrza Choroszczy (Kominowe Bajoro)

15:00 Wystawa Pracowni Sztuk Wizualnych oraz Lego M-GCKiS w Choroszczy (M-GCKiS)

16:00 Piknik rodzinny w stylu retro (stadion miejski w Choroszczy)

17:00 Mecz retro ligi: Strzelec Białystok Choroszcz – Victoria Sosnowiec (stadion miejski w Choroszczy)

20:00 Koncert zespołu Zimne Dranie i potańcówka (stadion miejski w Choroszczy)

18.06.2023 (niedziela)

10:00 Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy (M-GCKiS)

10:00 Wycieczka autokarowa po gminie Choroszcz z TPCh (start: plac dr. Z. Brodowicza)

16:00 Spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem i Urszulą Arter dotyczące książki 'Pływające krowy, czyli zdrowo zakręconego Podlasia i nie mniej zakręconej Suwalszczyzny część druga” (M-GCKiS)

19:00 Koncert Krzysztofa Antkowiaka (teren przyklasztorny parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy)