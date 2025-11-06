40. „Jesień z Bluesem” w Białymstoku. Kultowy festiwal powraca w jubileuszowej odsłonie

6 listopada, 2025

Białystok przygotowuje się na prawdziwe święto bluesa. Już po raz 40. odbędzie się tu festiwal „Jesień z Bluesem” – jedno z najstarszych i najważniejszych wydarzeń bluesowych w Polsce. Tegoroczna edycja potrwa od 20 do 24 listopada i obejmie koncerty w Kinie Forum, Klubie Fama oraz innych przestrzeniach Białostockiego Ośrodka Kultury.

Posłuchaj rozmowę Konrada Sikory z Elżbietą Puczyńską – kierowniczką Działu Wydarzeń Kulturalnych Białostockiego Ośrodka Kultury:

Międzynarodowi artyści i wyjątkowe brzmienia

W programie jubileuszowej edycji znajdą się koncerty muzyków z różnych części świata, reprezentujących zarówno tradycyjny blues, jak i jego nowsze, bardziej eksperymentalne odmiany. Festiwal ponownie ma być miejscem spotkań artystów i fanów, okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego przeżywania muzyki na żywo.

Jak zapowiada Elżbieta Puczyńska, kierowniczka Działu Wydarzeń Kulturalnych Białostockiego Ośrodka Kultury, wydarzenie ma podkreślić zarówno historię festiwalu, jak i współczesne oblicze bluesa, które nieustannie ewoluuje i inspiruje nowe pokolenia artystów.

Nie tylko koncerty. W programie także wystawy i spotkania

„Jesień z Bluesem” to nie tylko muzyka. W ramach festiwalu zaplanowano także:

wystawy fotograficzne ,

spotkania i rozmowy z muzykami,

przypomnienie historii białostockiej sceny bluesowej.

Kluczowym odniesieniem będzie tu legenda zespołu Kasa Chorych, uznawanego za jeden z najważniejszych filarów bluesa w Polsce. To właśnie z Białegostoku wywodzi się wiele inicjatyw, które na stałe zapisały Podlasie na muzycznej mapie kraju.

PROGRAM FESTIWALU „JESIEŃ Z BLUESEM 2025”

20 listopada 2025

18:00 – Paul Natkin: Masters of Sound (USA) – wernisaż wystawy oraz spotkanie z autorem

Foyer Forum / Klub Fama

20:00 – Justina Lee Brown & Friends: Gospel Hour (NG/CH)

Kino Forum

21 listopada 2025

18:00 – Koncerty:

Robbert Duijf (NL)

Jerron Paxton (USA)

GA-20 (USA)

Kino Forum

23:30 – Mingo Balaguer & Pablo Sanpa Blues Blast (ES)

Klub Fama

22 listopada 2025

13:00 – Aya Al Azab: Afrykańskie korzenie bluesa (PL/JO) – wykład

oraz

Raphael Rogiński (PL) – koncert

Klubokawiarnia Duży Pokój

18:00 – Koncerty:

The Steepwater Band (USA)

Arnaud Fradin & His Roots Combo (FR)

Lurrie Bell (USA)

Kino Forum

23:30 – Formacja FRU (PL/USA)

Klub Fama

23 listopada 2025

14:00 – Remi Bankyln & Dominik Abłamowicz (UK/PL)

Klub Fama

Festiwal z tradycją i patronatem

„Jesień z Bluesem” od lat przyciąga do Białegostoku fanów bluesa z całej Polski. To wydarzenie z wyjątkowym klimatem, które konsekwentnie buduje swoją rozpoznawalność i prestiż. Patronem jubileuszowej edycji jest Radio Akadera.

