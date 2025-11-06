40. „Jesień z Bluesem” w Białymstoku. Kultowy festiwal powraca w jubileuszowej odsłonie

Białystok przygotowuje się na prawdziwe święto bluesa. Już po raz 40. odbędzie się tu festiwal „Jesień z Bluesem” – jedno z najstarszych i najważniejszych wydarzeń bluesowych w Polsce. Tegoroczna edycja potrwa od 20 do 24 listopada i obejmie koncerty w Kinie Forum, Klubie Fama oraz innych przestrzeniach Białostockiego Ośrodka Kultury.
Posłuchaj rozmowę Konrada Sikory z Elżbietą Puczyńską – kierowniczką Działu Wydarzeń Kulturalnych Białostockiego Ośrodka Kultury:
Międzynarodowi artyści i wyjątkowe brzmienia
W programie jubileuszowej edycji znajdą się koncerty muzyków z różnych części świata, reprezentujących zarówno tradycyjny blues, jak i jego nowsze, bardziej eksperymentalne odmiany. Festiwal ponownie ma być miejscem spotkań artystów i fanów, okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego przeżywania muzyki na żywo.
Jak zapowiada Elżbieta Puczyńska, kierowniczka Działu Wydarzeń Kulturalnych Białostockiego Ośrodka Kultury, wydarzenie ma podkreślić zarówno historię festiwalu, jak i współczesne oblicze bluesa, które nieustannie ewoluuje i inspiruje nowe pokolenia artystów.
Nie tylko koncerty. W programie także wystawy i spotkania
„Jesień z Bluesem” to nie tylko muzyka. W ramach festiwalu zaplanowano także:
-
wystawy fotograficzne,
-
spotkania i rozmowy z muzykami,
-
przypomnienie historii białostockiej sceny bluesowej.
Kluczowym odniesieniem będzie tu legenda zespołu Kasa Chorych, uznawanego za jeden z najważniejszych filarów bluesa w Polsce. To właśnie z Białegostoku wywodzi się wiele inicjatyw, które na stałe zapisały Podlasie na muzycznej mapie kraju.
PROGRAM FESTIWALU „JESIEŃ Z BLUESEM 2025”
20 listopada 2025
18:00 – Paul Natkin: Masters of Sound (USA) – wernisaż wystawy oraz spotkanie z autorem
Foyer Forum / Klub Fama
20:00 – Justina Lee Brown & Friends: Gospel Hour (NG/CH)
Kino Forum
21 listopada 2025
18:00 – Koncerty:
-
Robbert Duijf (NL)
-
Jerron Paxton (USA)
-
GA-20 (USA)
Kino Forum
23:30 – Mingo Balaguer & Pablo Sanpa Blues Blast (ES)
Klub Fama
22 listopada 2025
13:00 – Aya Al Azab: Afrykańskie korzenie bluesa (PL/JO) – wykład
oraz
Raphael Rogiński (PL) – koncert
Klubokawiarnia Duży Pokój
18:00 – Koncerty:
-
The Steepwater Band (USA)
-
Arnaud Fradin & His Roots Combo (FR)
-
Lurrie Bell (USA)
Kino Forum
23:30 – Formacja FRU (PL/USA)
Klub Fama
23 listopada 2025
14:00 – Remi Bankyln & Dominik Abłamowicz (UK/PL)
Klub Fama
Festiwal z tradycją i patronatem
„Jesień z Bluesem” od lat przyciąga do Białegostoku fanów bluesa z całej Polski. To wydarzenie z wyjątkowym klimatem, które konsekwentnie buduje swoją rozpoznawalność i prestiż. Patronem jubileuszowej edycji jest Radio Akadera.
(pc)