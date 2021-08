4 dni oddechu na skraju BPN. Startuje Tribalanga Festival 2021

Sierpień 5, 2021

Koncerty, warsztaty, prelekcje, do tego strefa masażu, galeria sztuki, pokazy ogni czy atrakcje dla dzieci. W czwartek (05.08) rozpoczyna się czterodniowy Festiwal Tribalanga.

To festiwal mocno z naturą związany i mocno się w nią wpisujący. Impreza odbywa się niedaleko Goniądza, w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

– Biebrza jest kilometr od naszego miejsca, także kawałek spaceru pięknym lasem i już mamy naszą krętą, kochaną rzekę. Łąka, na której się wszystko odbywa, jest w obszarze Natura. Jest tam ogrom ziół, pięknych kwiatów – wygląda cudownie, zachodzi mgłą. Mamy las sosnowy, ale też i brzozowy – jest naprawdę urodziwie – mówi jedna z organizatorek Tribalangi, Joanna Sićko-Klejbuk.

Program wydarzenia jest bardzo bogaty. Na scenach muzycznych wystąpi ponad 40 artystów.

– Scena muzyczna jest blisko natury, ponieważ czujemy, że każdy ma ją w sobie, ważne żeby to połączenie pielęgnować w sobie. Słychać to też w muzyce artystów, których zapraszamy. Skupiamy się na tworzących w nurtach troszeczkę takich etno, folklorowych, wykorzystujących tradycyjne, rdzenne dźwięki w nowym wydaniu bądź starym, ponieważ mamy bardzo dużo didżejów, osób zajmujących się muzyką elektroniczną, ale również od trzech lat zapraszamy coraz więcej artystów instrumentalnych, którzy łączą elektronikę z instrumentami – dodaje współorganizator Tribalangi, Adam Gałka.

Tribalanga Festival to także najróżniejsze warsztaty.

– Będziemy mieli ceremonię dawania snów, gdzie prowadzący będzie opowiadał o snach, o snach świadomych, o tym czym one dla nas są, jak można je czytać i czy na przykład ktoś może mieć takie problemy, że nie ma snów albo ich nie pamięta, tęskni za nimi, żeby powróciły – dodaje Adam Gałka. – Będą leśne pogadanki kawowe, czyli jak zaparzyć kawę, może nie w lesie, bo trzeba do tego pewnych instrumentów, ale w lesie będzie ta rozmowa przeprowadzona. Będą też różne warsztaty ruchowe. Będą one skupione szczególnie w godzinach porannych do popołudnia, żeby osoby które wychodzą z namiotu mogły się troszeczkę poruszać, porozciągać, wtedy się w ogóle inaczej zaczyna się dzień i inaczej się działa. Staramy się pokazać, że poprzez ruch człowiek może poznawać sam siebie, można na przykład odkryć, jakie mamy blokady i jakie mamy dobre nurty w naszym ciele.

Wydarzenie wspiera medialnie Radio Akadera.