38. Jesień z Bluesem – Bluesowy Pomost, Jamiah Rogers, Dom Martin, Kaz Hawkins i Smokey and The Slim Cats

22 listopada, 2023

W najbliższą sobotę, w ramach 38. Jesieni z Bluesem w Klubie Fama, Klubie Herkulesy oraz w Sali Forum odbędą się fantastyczne koncerty.

Klub Herkulesy stanie się miejscem wyjątkowego muzycznego spotkania. „Bluesowy Pomost” to koncert upamiętniający Ryszarda „Skibę” Skibińskiego, wybitnego polskiego harmonijkarza i lidera zespołów Kasa Chorych i Krzak. To niezwykła okazja do muzycznego powrotu do dziedzictwa białostockiej legendy! Na scenie pojawią się znani i doświadczeni muzycy, w tym członkowie Kasy Chorych i Cynamonowej Kaczki. Dzięki projektowi który łączy pokolenia, uczniowie Studia Gitary Grzegorza Kluczyńskiego, będą mogli bliżej zetknąć się z twórczością Skiby.

W Sali Forum zaprezentują się trzej wyjątkowi artyści. Jamiah Rogers, urodzony w 1995 roku w południowych przedmieściach Chicago, zaskoczy białostocką publiczność swoim wszechstronnym talentem. Multiinstrumentalista – potrafi grać na gitarze, perkusji, basie, pianinie i organach. Występował na zacnych festiwalach w Kanadzie, Holandii i Stanach Zjednoczonych, a jego debiutancki solowy album „Blues Superman” jest hołdem dla bluesa, który według niego „ma się dobrze, nie ma mowy o umieraniu!”

Dom Martin, nagradzany irlandzki gitarzysta bluesowy, przyniesie na scenę niezapomniane brzmienia. Jego utalentowana gra i niepowtarzalny styl zyskały uznanie zarówno krytyków, jak i fanów. Martin to artysta wyjątkowy, autentyczny i pełen energii, zdolny przekraczać granice bluesowej spuścizny.

Kaz Hawkins, niezwykła wokalistka z Irlandii, łączy w swojej muzyce blues, folk, soul i jazz. Jej niezwykle emocjonalne utwory poruszają słuchaczy, a szczerość tekstów rzuca światło na palące problemy społeczne. Głos Kaz Hawkins wypełni Salę Forum wyjątkowymi dźwiękami, sprawiając, że wieczór stanie się niezapomnianym muzycznym przeżyciem.

W Klubie Fama zespół Smokey and The Slim Cats zaserwuje klasyczne brzmienie bluesa z lat 50. XX wieku. Zespół powstały w 2022 roku w Warszawie, łączy pasję do tego gatunku muzycznego, tworząc energiczne i taneczne kompozycje. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)