10 maja, 2024

„HAVE NO FEAR!” – to hasło 38. Dni Sztuki Współczesnej, które potrwają od 20 do 26 maja.

W 9 lokalizacjach Białegostoku odbędą się spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, pokaz filmu, debata i wystawa.

– W tej edycji chcemy afirmować odwagę – mówi Katarzyna Kruszewska, koordynatorka festiwalu. – Oczywiście, nie da się mówić o odwadze, nie mówiąc o lękach i o strachu, które są wszechobecne. Od dłuższego czasu mówimy nawet o kulturze strachu. My chcemy dołożyć podczas tej edycji swoją cegiełkę do budowania kultury odwagi.

Większość festiwalowych wydarzeń skierowana jest do dorosłych odbiorców, ale w tym roku organizatorzy przygotowali też coś dla młodych widzów.

– Kilka wydarzeń jest stricte skierowanych do młodzieży. To jest grupa, o której w ostatnich latach dużo się mówi w kontekście lęku, ale też odwagi. Wśród tych wydarzeń, będą spektakle, w tym „Przemiana” Grzegorza Jaremko, „Dziewczyny” Małgorzaty Wdowik, ale również koncerty młodych grup z Wielkiej Brytanii i z Polski – dodaje Katarzyna Kruszewska.

Szczegółowy harmonogram 38. Dni Sztuki Współczesnej znajduje się na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. (jł)