37. Jesień z Bluesem. Cztery dni pełne muzyki z Europy i USA

37. Jesień z Bluesem, fot. Małgorzata Turecka

W Białymstoku znowu królować będzie blues. W czwartek (24.11) w mieście rozpoczyna się Jesień z Bluesem – najstarszy w Polsce festiwal bluesowy.

Tegoroczną edycję święta bluesa zainauguruje wernisaż wystawy Agi Krysiuk „Wycięte z muzyki”. Później już czekają nas koncerty gwiazd – głównie europejskich, ale też z USA. Tradycyjnie na początek będzie to występ formacji grającej gospel.

24 listopada 2022

Forum

godz. 18:00 – wernisaż wystawy Agi Krysiuk “Wycięte z muzyki” / wstęp wolny

godz. 19:00 – Africa Gospel Project (Niemcy)

25 listopada 2022

Forum / godz. 18:00

The Cinelli Brothers (UK)

Micke & Lefty feat. Chef (Finlandia)

Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers (Belgia)

Fama / godz. 23:30

Band of Heysek (Czechy)

26 listopada

BOK/CLZ / godz. 11:00 – Z harmonijką przez Świat z Bartkiem Łęczyckim – program dla dzieci

Klubokawiarnia Duży Pokój / godz. 13:00 – Puhovsky/Kubiak/Jakubowski (PL) – retro sesja na żywo

Forum / godz. 18:00

Dustin Arbuckle & Damnations (USA)

Big Creek Slim Trio (Dania)

Kaz Hawkins (Irlandia/Francja)

Fama / godz. 23:30 /

Blues Fighters (PL/USA)

27 listopada

Fama / godz. 13:00

Łukasz Jemioła / Bartek Łęczycki (PL)

To 37. już edycja wydarzenia, które co roku gromadzi komplet widzów. Jesień z Bluesem potrwa 4 dni. Bilety w większości są już wyprzedane. Wejściówki możecie za to wygrać w Akaderze.

Na pomysł powołania do życia Jesieni z Bluesem wpadł Ryszard „Skiba” Skibiński, lider Kasy Chorych. Jego determinacja sprawiła, że festiwal faktycznie powstał i po raz pierwszy odbył się w listopadzie 1978 roku. (mt)