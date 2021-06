32. rocznica wyborów czerwcowych

Czerwiec 4, 2021

źródło: PUW Białystok źródło: PUW Białystok

32 lata temu Polacy poszli do urn, aby wziąć udział w pierwszych, po zakończeniu II wojny światowej, częściowo wolnych wyborach. 4 czerwca obchodzimy rocznicę głosowania do Sejmu kontraktowego, które odbyło się w 1989 roku, na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.

Według historyków wybory czerwcowe były jednym z czynników, który doprowadził do upadku komunizm.

W 32. rocznicę wydarzenia uznawanego za jedno z najważniejszych w najnowszej historii Polski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wraz z przewodniczącym podlaskiej Solidarności Józefem Mozolewskim i członkiem zarządu regionu Jerzym Grodzkim złożyli kwiaty przy Pomniku Solidarności w Białymstoku.

– To był ważny moment, który w konsekwencji otworzył nam drogę do wolności, do demokracji. Ustalenia podjęte przy Okrągłym Stole i wynik wyborów doprowadził do procesu dekonstrukcji ustroju PRL-owskiego. Spotykamy się dzisiaj przy Pomniku Solidarności, ponieważ to ona była głównym motorem napędowym przemian w Polsce w latach 80. Chcemy oddać cześć wszystkim działaczom Solidarności i opozycji demokratycznej – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Kandydaci „Solidarności” zdobyli przygniatającą większość miejsc w Senacie (92 na 100) oraz 160 ze 161 mandatów sejmowych. W drugiej turze (18 czerwca) strona opozycyjna zdobyła jeden brakujący mandat poselski oraz kolejne siedem z ośmiu pozostałych do obsadzenia w Senacie. W wyniku wyborów doszło do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera. (ea)