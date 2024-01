28 stycznia, 2024

WOŚP 2024, fot. Hanna Kość WOŚP 2024, fot. Hanna Kość

Blisko 300 wolontariuszy kwestuje na ulicach Białegostoku podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dorośli, i dzieci, a nawet zwierzaki. Dżdżystą pogodę pokonują gorące serca i hojni białostoczanie.

Roześmiane twarze wolontariuszy, fantazyjne przebrania – wszystko po to by zachęcić białostoczan do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”. (at/hk)

Relacja Hanny Kość i Anety Topczewskiej: