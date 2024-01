32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku

16 stycznia, 2024

Fot. Marcin Gromadzki/UM Białystok Fot. Marcin Gromadzki/UM Białystok

300 wolontariuszy, koncerty, pokazy i wiele atrakcji – w ostatnią niedzielę miesiąca (28 stycznia) także w Białymstoku odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel tegorocznej zbiórki – „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

W Białymstoku główna scena stanie tradycyjnie na Rynku Kościuszki. – Wystąpią na niej m.in. Empty Space, Czeremszyna, Waterside, Cyrko, Felivers, Łzy, Lukasyno, Effect. Pomiędzy koncertami zaplanowane są licytacje prosto ze sceny. Organizatorzy przygotowali również m.in. pokazy służb mundurowych, morsowanie. Będzie też strefa „Letnia zadyma w środku zimy” w postaci plaży z dekoracjami oraz rozgrywkami mini meczów siatkówki przy współpracy z BAS Białystok, fotobudka, krwiobusy, wystawa quadów, pokaz ratowniczy cięcia aut – zapowiada Natalia Stieszenko, szefowa białostockiego sztabu WOŚP.

Podczas finału WOŚP w Białymstoku kwestę będzie prowadzić 300 wolontariuszy – Najmłodszy nasz wolontariusz ma roczek, najstarsza nasza wolontariuszka ma 87 lat. Puszka, którą mieć będzie każdy z wolontariuszy jest oznaczona: ma numer wolontariusza oraz numer sztabu, oprócz tego każdy wolontariusz będzie miał identyfikator, a jeden – wyjątkowy – będzie posiadał terminal płatniczy – dodaje Magda Łapińska, koordynatorka wolontariuszy białostockiego sztabu WOŚP.

Organizatorzy białostockiego finału WOŚP zaplanowali także wydarzenia towarzyszące. W sobotę, 20 stycznia, odbędzie się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia „Kameralnie od serca dla płuc po pandemii”, 27 stycznia – Tor Białystok MotoOrkiestra i WOŚP CUP Futsal, a 28 stycznia – bieg Policz się z cukrzycą oraz Ultraśledź – biegi w Supraślu. Aukcje są także prowadzone na portalu Allegro.

Zbiórka pieniędzy tegorocznej WOŚP rozpoczęła się już wcześniej. Do 50 sztabowych i firmowych puszek stacjonarnych zbierane są datki w białostockich firmach, instytucjach i placówkach oświatowych. Ta zbiórka prowadzona jest do 28 stycznia. Politechnika Białostocka również gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Datki każdy chętny może wrzucać do orkiestrowej puszki w budynku rektoratu Politechniki Białostockiej, w pokoju nr 35. Zbiórka prowadzona będzie do 26 stycznia (w godz. 7.30 – 15.30). (at)