3:1 wygrała Jagiellonia Białystok z Koroną Kielce i jest liderem Esktraklasy

5 października, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok jest nowym liderem Ekstraklasy. Żółto-czerwoni pokonali na własnym stadionie Koronę Kielce 3:1. Bohaterem meczu został Hiszpan Sergio Lozano, który zdobył swoje pierwsze dwa gole w barwach Jagiellonii. Trzecie trafienie dołożył jego rodak – Jesus Imaz.

Pierwsza połowa to zdecydowana przewaga gospodarzy, którzy jednak długo nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego bramkarza Korony – Xaviera Dziekońskiego, wychowanka Jagiellonii. W końcówce tej części meczu przełamał jednak impas Sergio Lozano, dając Jagiellonii prowadzenie 1:0. Po przerwie białostoczanie poszli za ciosem – ponownie trafił Lozano, a wynik na 3:0 podwyższył Imaz po efektownej akcji Oskara Pietuszewskiego. Dopiero w doliczonym czasie gry honorowego gola dla Korony zdobył głową Konstantinos Soteriou.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Jagiellonii, która dzięki temu zwycięstwu awansowała na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. (red.)