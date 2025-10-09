Home Wiadomości 3:1 wygrała Jagiellonia Białystok mecz kontrolny z Polonią Warszawa

Wiadomości

9 października, 2025

3:1 wygrała Jagiellonia Białystok mecz kontrolny z Polonią Warszawa

Sparing Jagiellonii Białystok z Polonią Warszawa, fot. Konrad Sikora
Jagiellonia Białystok, wykorzystując przerwę na mecze reprezentacji, wygrała 3:1 sparing z I-ligową Polonią Warszawa. Wielu podstawowych piłkarzy Jagiellonii nie wystąpiło w czwartek (09.10) w ośrodku treningowy przy ul. Elewatorskiej, ponieważ wyjechali na zgrupowania swoich kadr, bądź leczą drobne kontuzje. 

 

Na boisku nie było m.in. Tarasa Romanczuka, Afimico Pululu oraz Sławomira Abramowicza, Oskara Pietuszewskiego i Andy Pelmarda, których powołano do kadr. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca byli stroną zdecydowanie przeważającą w meczu kontrolnym z Polonią Warszawa. Mocno atakowali, a bramki strzelili: Sergio Lozano, AZ Jackson oraz Youssuf Sylla. 

Teraz po meczu kontrolnym piłkarze Jagiellonii Białystok mają kilka dni wolnego. Najbliższy mecz rozegrają w ramach 12. kolejki Ekstraklasy 18 października z Arką Gdynia. (red.)

