300 złotych na uczące się dziecko. Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Dobry start”

Lipiec 1, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Dziś (01.07) ruszył nabór wniosków do programu „Dobry start”. Można otrzymać 300 złotych na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Dochody nie mają znaczenia.

Wnioski można składać przez internet. Od sierpnia wnioski będzie można składać korespondencyjnie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Świadczenie to jest wypłacane jednorazowo. Przysługuje uczącym się dzieciom w wieku od 7. do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. 300 złotych przysługuje także uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. (mt/mc)