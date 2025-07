300 plus już na kontach. ZUS rozpoczął wypłaty w ramach programu „Dobry Start”

24 lipca, 2025

Logo programu „Dobry Start – 300 dla ucznia", w ramach którego rodzice i opiekunowie otrzymują świadczenie na wyprawkę szkolną. Źródło: gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty świadczenia 300 plus z rządowego programu „Dobry Start”. Wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną trafiło już na konta rodziców i opiekunów w całym kraju, w tym także w województwie podlaskim.

– Rodzice i opiekunowie otrzymali już pierwsze wypłaty w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Do uprawnionych trafiło już na konta 169 200 zł, w województwie podlaskim 11 250 zł – poinformowała Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa podlaskiego oddziału ZUSZUS mp3.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada – wyłącznie drogą elektroniczną: przez aplikację mZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia lub PUE ZUS. Już teraz ZUS odnotował znaczne zainteresowanie – do tej pory wpłynęło 43% wszystkich wniosków, jakie złożono w ubiegłym roku.

– Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania, nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków – dodała rzeczniczkaZUS mp3.

Program obejmuje dzieci uczące się w szkole – do 20. roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Wsparcie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek ani studentom. Wnioski złożone do końca sierpnia ZUS ma obowiązek rozpatrzyć do 30 września.

Szczegółowe informacje oraz pełna obsługa wniosku dostępne są na platformie PUE ZUS. Tam też pojawiają się komunikaty o ewentualnych brakach, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz decyzje dotyczące przyznania świadczenia. (red.)