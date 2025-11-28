Home Wiadomości 300 kolorowych ozdób świątecznych przygotowali studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej

Wiadomości

28 listopada, 2025

300 kolorowych ozdób świątecznych przygotowali studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej

Dekorowanie bombek, fot. Hanna Kość
W Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej czuć już magię nadchodzących świąt. Wszystko za sprawą wspólnego dekorowania bombek, które zawisną na uczelnianej choince przed Wydziałem Elektrycznym.

 

Pracownicy, studenci, nauczyciele i władze uczelni wspólnie ozdabiali 300 drewnianych bombek i gwiazdek według własnego pomysłu. Powstały kolorowe, błyszczące ozdoby, pełne kreatywności i inwencji twórczej.

– Jest świątecznie. Moja bombka jest złota, z czerwoną wstążką i jemiołą. Ja na razie coś robię à la kwiatek, ale na razie nie wiem, jak to wyjdzie, bo mi się wszystko klei do łap. Ręka mi się omskła i chyba wyszło coś z goła zupełnie innego niż chciałem, ale zmierza to w kierunku jakiejś ozdoby choinkowej – mówią studenci i wykładowcy Politechniki Białostockiej. 

Uczelniana choinka będzie uroczyście ustawiona już w poniedziałek (01.12) i będzie ją można dekorować do środy (03.12). (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

