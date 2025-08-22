Home Wiadomości 3:0 wygrała Jagiellonia Białystok z Dinamo Tirana w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji

22 sierpnia, 2025

3:0 wygrała Jagiellonia Białystok z Dinamo Tirana w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji

Drużyna piłkarska na boisku. Źródło: Jagiellonia Białystok
Jagiellonia Białystok pewnie wygrała z Dinamo Tirana w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski zwyciężył 3:0, a bramki zdobyli Jesus Imaz Afimico Pululu i Norbert Wojtuszek.

 

Już w 45. sekundzie Jagiellonia Białystok była blisko zdobycia pierwszej bramki. Do siatki rywali trafił Pululu, ale po analizie sytuacji przez sędziów okazało się, że piłkarz był na spalonym i nie zaliczono trafienia. Pierwszego gola dla żółto-czerwonym udało się strzelić w 12. minucie przez Jesusa Imaza. Kolejną bramkę zdobył Afimico Pululu w 34minucie i Norbert Wojtuszek w 50 minucie. 

To ważny krok, który przybliża Jagę do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji.

– To jest dwumecz i w drugim meczu trzeba potwierdzić to, co pokazaliśmy. Potwierdzić, że zasługujemy na ten awans, więc musimy utrzymać pełną koncentrację i pojechać tam na trudny mecz, bo takiego meczu się spodziewam – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Teraz w weekend odpoczywamy, nie mamy spotkania, także to spowoduje, że będziemy mieli chwilę, żeby się zregenerować, odpocząć i wrócimy do pracy po to, żeby się jak najlepiej przygotować do tego rewanżowego starcia.

Rewanżowy mecz pomiędzy Dinamo Tirana, a Jagiellonią Białystok w przyszły czwartek (28.08). (hk)

 

