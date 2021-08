30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku

Sierpień 30, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Były podziękowania, wręczanie awansów, składanie ślubowania przez nowych funkcjonariuszy – na Rynku Kościuszki odbyła się uroczystość związana z 30 – leciem funkcjonowania Straży Miejskiej w Białymstoku.

Formacja ta w stolicy województwa podlaskiego została powołana 1 czerwca 1991 roku, wówczas liczyła ona siedmiu funkcjonariuszy, a sama straż podlegała Urzędowi Miejskiemu, na zasadzie departamentu.

– Patrząc na te 30 lat, to faktycznie pierwsze lata to siedmiu funkcjonariuszy. Analizując ten czas, możemy powiedzieć, że dopiero od 2007 roku staliśmy się samodzielni i zaczęliśmy się bardziej rozwijać. Dzisiaj Straż Miejska w Białymstoku liczy 100 – 150 pracowników; to funkcjonariusze i osoby zajmujące się monitoringiem miasta. Rok rocznie do dyżurnego wpływa co raz więcej zgłoszeń, w ubiegłym roku to było 23 tysiące – mówi komendant Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda.

Od dziś (30.08) Straż Miejska ma nowe uprawnienia, może wystawiać mandaty kierującym hulajnogami elektrycznymi i rowerzystom za nadmierną prędkość.

Ponadto na co dzień Straż Miejska prowadzi działania interwencyjne oraz organizuje akcje profilaktyczne. (ea)