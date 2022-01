30. Finał WOŚP w Białymstoku. Warto będzie przyjść na Rynek Kościuszki

Styczeń 26, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Koncerty, aukcje, pokazy, gotowanie z vice Masterchefem i Światełko do Nieba. Białystok już po raz trzydziesty będzie grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jubileuszowy Finał WOŚP już w niedzielę, 30 stycznia. Szykujcie się na moc atrakcji na Rynku Kościuszki.

– Zachęcamy białostoczan, by mieli otwarte serca – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski wskazując, iż miasto Białystok jest partnerem białostockiego sztabu WOŚP, wspierając ten sztab kwotą 40 tys. zł.

Jednocześnie prezydent przekazał na aukcje WOŚP koszulkę z podpisami olimpijczyków (m.in. Wojciecha Nowickiego i Kamili Lićwinko).

Na ulicach Białegostoku w niedzielę pojawi się 250 wolontariuszy z puszkami oraz terminalami.

A jak rozpoznać wolontariuszy WOŚP? Maseczka na twarzy, puszka, identyfikator z imieniem, nazwiskiem oraz zdjęciem – to ich atrybuty.

– Każdy wolontariusz ma swój numer na identyfikatorze. Ten sam numer powinien znajdować się na górze puszki, którą zabezpieczają cztery banderole – podkreśla szefowa białostockiego sztabu finału WOŚP Natalia Stieszenko.

Natomiast wolontariuszy z terminalami będzie wyróżniać biała koszulka z napisem „Zbliż się do mnie”.

Na Rynku Kościuszki w niedzielę (30.01) zaplanowano mnóstwo atrakcji. To koncerty na scenie, licytacje gadżetów, pokazy pierwszej pomocy Grupy Ratowniczej Nadzieja i stoisko vice masterchefa Mariusza Kisiela (z kulinarnego show Masterchef). Wszyscy, którzy je odwiedzą będą mogli porozmawiać ze słynnym kucharzem, zrobić zdjęcia i delektować się przysmakami.

– Tego dnia przygotujemy rozgrzewający krem z marchwi na mleku kokosowym, do tego kruszonka z orzeszków pinii czy bezalkoholowy poncz – zaprasza Mariusz Kisiel.

A do zaproszenia masterchef dołączył na aukcje dwie atrakcje: to kolacja dla 4 osób, którą ugotuje w domu zwycięzcy i słynny fartuch Mariusza Kisiela z programu „Masterchef”. (at)