30. finał WOŚP w Białymstoku dobiegł końca. Szacowana kwota z puszek to blisko 300 tys. złotych

Styczeń 31, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Prawie 300 tys. złotych – to szacowana kwota zebrana przez białostockich wolontariuszy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku. Rekordzista miał w puszce ponad 7 tys. złotych.

– 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Kwota deklarowana na dzień finału to 291,530 tys. złotych – informuje Magda Łapińska, koordynator ds. wolontariuszy z białostockiego sztabu WOŚP.

W dniu finału na ulicach Białegostoku kwestowało 250 osób. Rekordzistka nazbierała do puszki przeszło 7 tys. złotych.

– Nasz wolontariusz nr 1, który kwestuje z nami co roku, zebrał do swojej puszki ponad 6 tys. złotych. Takich puszek, gdzie mieliśmy ponad 6 tys. złotych było kilka – dodaje Magda Łapińska.

Ostateczny wynik zbiórki będzie jeszcze wyższy. Dojdą do niego kwoty zebrane do internetowych puszek, a także z internetowych aukcji. Na tę chwilę deklarowana kwota wpłaty z aukcji to 30 tys. złotych. Największym zainteresowaniem cieszy się lot balonem dla grupy kilkunastu osób. Licytacje białostockiego sztabu WOŚP dostępne są tutaj.

Według wstępnych szacunków w całej Polsce podczas 30. finału WOŚP udało się zebrać ponad 136 mln złotych. To kwota „na teraz”, bo nie wszystko jeszcze jest podliczone. (mt)