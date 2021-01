3. Bieg Pamięci Sybiru. Inna formuła, ten sam cel

Styczeń 18, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Wirtualnie odbędzie się 3. Bieg Pamięci Sybiru. To sami biegacze zdecydują ile przebiegną kilometrów, gdzie i kiedy. Chętni już mogą się zapisywać

Bieg Pamięci Sybiru potrwa od 9 do 23 lutego. Pobiec można więcej niż raz, ale jednorazowo musi to być minimum 5 kilometrów. Wszystkie kilometry zostaną zliczone po to, by zobaczyć dokąd wspólnie uda się biegaczom dobiec.

– Już dziś do udziału w 3. Biegu Pamięci Sybiru – wirtualnie, zapraszamy wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania czy sportowe przygotowanie. W tym biegu udział może wziąć każdy! Pobiegniemy osobno, ale wspólnie upamiętnimy ofiary zbrodni komunistycznych – powiedział prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Pierwsza i druga edycja Biegu Pamięci Sybiru zgromadziła łącznie blisko 1800 osób. W 2019 roku biegacze pokonali 5-kilometrową trasę w Lesie Pietrasze. Przed rokiem z kolei wydarzenie składało się z dwóch części – Biegu Dziennego i Biegu Nocnego. Start pierwszej z nich zlokalizowany był w sercu stolicy Podlasia – przy Pałacu Branickich. Kilka godzin później uczestnicy imprezy przenieśli się na znane już z poprzedniej edycji leśne ścieżki. Przed biegiem biegacze mogli wysłuchać przemówień Sybiraków, świadków historii, a trasa biegu, za każdym razem była wzbogacona o historyczne rekonstrukcje oraz liczne efekty świetlne i dźwiękowe.

W 1940 roku życie setek tysięcy mieszkańców Polski zmieniło się na zawsze. Deportowani na Wschód trafiali do miejscowości oddalonych o tysiące kilometrów. Stłoczeni w bydlęcych wagonach jechali przez wiele tygodni, by na końcu dotrzeć do miejsca, w którym w ciężkich warunkach musieli żyć i pracować przez kolejne, ciągnące się w nieskończoność miesiące, lata. Oddaleni od ojczyzny musieli zaadaptować się do nowej rzeczywistości. (mt/mc)