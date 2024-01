25 twórców z Białegostoku odebrało stypendia artystyczne

18 stycznia, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Film dokumentalny o slamie poetyckim, projekt fotograficzny „Magiczny Białystok – miasto oraz jego mieszkańcy w technice mokrego kolodionu” czy interaktywna wystawa „Obrazy Dźwiękowe” powstaną dzięki stypendiom artystycznym prezydenta Białegostoku.

W sumie otrzymało je 25 osób, którzy zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wysokość każdego stypendium wynosi 15 000 zł brutto. W sumie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 107 wniosków.

– Jest takie powiedzenie, że nie samym chlebem człowiek żyje, tylko właśnie wraz z rozwojem, wraz z poprawą dobrostanu po prostu uwidaczniają się pewne potrzeby wyższe. W tym właśnie potrzeby z jednej strony tworzenia, ale z drugiej strony też konsumowania dóbr kultury. Jak widać Białystok jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o twórców, jest to ogromny przekrój i różnorodność – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Wśród stypendystów jest m.in. Alicja Grabowska, która zorganizuje koncert popularyzujący utwory Morisa Rosenfelda.

– Stypendium jest bardzo ważne dla rozwoju każdego twórcy. Te pieniądze są potrzebne do realizowania szczególnie projektów, które wymagają kwerendy, czyli wyjazdu, więc trzeba zapłacić za bilet. To są takie sprawy przyziemne, ale bardzo ważne dla każdego stypendysty. Są to osoby, które budują tożsamość miasta i to jest dla mnie też bardzo ważne – tłumaczy Alicja Grabowska.

Łącznie wsparcie finansowe stypendystów w tym roku wynosi 375 tys. zł. (hk)