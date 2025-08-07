2,5 mln zł odzyskał ZUS po kontroli zwolnień lekarskich

7 sierpnia, 2025

źródło: ZUS w Białymstoku źródło: ZUS w Białymstoku

ZUS odzyskał ponad 2,5 mln zł po kontrolach niemal 6 tysięcy zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu tego roku w województwie podlaskim. Kontrole wykazały, że wielu ubezpieczonych traktuje zwolnienie jako okazję do dorobienia albo odpoczynku w ciepłych krajach.

Ubezpieczony, który otrzymał zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, powinien unikać wszelkich aktywności, które mogą opóźnić proces leczenia.

– Zasiłek straciła m.in. kobieta, która podczas zwolnienia wypoczywała za granicą. Inna wykonywała usługi fryzjerskie, mimo że formalnie była niezdolna do pracy. ZUS cofnął świadczenia także osobom, które mimo ustania zatrudnienia pobierały zasiłek chorobowy, a jednocześnie aktywnie uczestniczyły w procesach rekrutacyjnych. W jednym z przypadków ubezpieczony przebywał na zwolnieniu lekarskim u jednego płatnika składek, a równocześnie świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia dla innego. W takich sytuacjach ZUS nie tylko wstrzymuje wypłatę świadczeń, ale również żąda zwrotu już wypłaconych kwot – mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS.

Zwolnienie lekarskie to czas przeznaczony na leczenie i powrót do zdrowia, a nie dowolnie dysponowany okres wolny od pracy. Na zwolnieniu dopuszczalne są jedynie podstawowe czynności życia codziennego, takie jak wizyta u lekarza, wykupienie leków w aptece czy zrobienie niezbędnych zakupów. (hk)