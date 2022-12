24 zespoły i 31 godzin grania na tegorocznym Podlaskim Maratonie Bluesowym

Grudzień 1, 2022

Podlaski Maraton Bluesowy 2021, fot. Małgorzata Turecka Podlaski Maraton Bluesowy 2021, fot. Małgorzata Turecka

31 godzin grania bluesa czeka nas w najbliższy weekend w Białymstoku podczas Podlaskiego Maratonu Bluesowego.

– W tym roku spodziewać się możemy 24 wykonawców, 6 z naszego rodzimego podwórka – mówi Tomasz Zielik z Pubu 6-ścian, współorganizator Podlaskiego Maratonu Bluesowego. – Tradycyjnie tą edycję również rozpoczyna nasza Kasa Chorych. Zaraz po nich mnóstwo zespołów z Polski i świata, bo zrobiła się z tego międzynarodowa impreza. Myśleliśmy, że tak sobie pogramy, zrobimy jam session, a okazało się, że przerosło to nasze oczekiwania. W tym roku mamy gwiazdy z Argentyny, Francji, Wielkiej Brytanii, Białorusi i mnóstwo gwiazd z polskiej sceny bluesowej – dodaje.

Po raz czwarty będzie to próba pobicia Rekordu w Graniu Bluesa Non Stop. Aktualny rekord to 30 godzin. Został ustanowiony w grudniu rok temu. Pierwsza impreza tego typu miała miejsce w grudniu 2019 roku w Pubie 6-ścian. Wtedy zespoły grały o 4 godziny krócej.

Maraton Bluesowy startuje w sobotę o 15:00 w Pubie 6-ścian, jeśli uda się pobić rekord i grać 31 godzin, to będzie trwać do niedzieli do godziny 22. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (hk)

HARMONOGRAM:

SOBOTA – 3 XII

15:00 – Kasa Chorych

16:30 – Cross B. Band (Białoruś)

18:00 – B.R. Band

19:30 – Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa

21:00 – The Road Dogs (Białoruś)

22:30 – Duch Delta

NIEDZIELA – 4 XII

24:00 – La Durance Blues Band (Argentyna, Francja)

1:00 – Gemela Blues Band

2:00 – South Side Blues

3:00 – Lucky Loser Blues Band

4:00 – BrodyWay

5:00 – Po 50-ce

6:00 – Blue Note – Studio Gitary Grzegorz Kluczyński

7:00 – 48 godzin

8:30 – NoS

9:30 – Give Up

10:30 – Gary Moore Tribute Band (UK, Polska)

12:00 – The BL Blues Band

13:30 – Voda

15:00 – Bang on Blues

16:30 – Marek Raduli Trio

17:30 – Harmonijkowy Atak

19:00 – Gęsia Skórka Blues Band

20:30 – Laboratorium