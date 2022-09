2,4 tys. biegaczy pojawi się na ulicach Białegostoku, kierowcy muszą spodziewać się utrudnień [MAPA]

Wrzesień 15, 2022

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Przed nami biegowy weekend w ramach 12. już edycji Białystok Biega. Ulicami miasta pojawi się w sumie 2,4 tys. biegaczy. Wiąże się to z utrudnieniami w ruchu.

Starty biegów odbywać się będą z ulicy Branickiego. Odcinek od ronda Lussy do Miłosza pozostanie zamknięty najdłużej, bo od 10:00 rano w sobotę (17.09) do 16:00 w niedzielę (18.09). Większe utrudnienia będą wieczorem. Od 20:30 do 22:30 w trakcie Nocnej Piątki zamknięte będą Branickiego, Miłosza, św. Pio, 11 Listopada, Świętojańską, Mickiewicza i Branickiego. Natomiast w niedzielę w trakcie Szybkiej Dychy trasa będzie dłuższa i obejmie dodatkowo plac Jana Pawła II, Legionową, Liniarskiego i Aleję Piłsudskiego. Tutaj utrudnienia potrwają od 09:00 do 12:00.

– Ten cały biegowy weekend rozpocznie się od biegów dla dzieci w sobotę o 16:00, gdzie na starcie stanie 1000 najmłodszych zawodników – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. – Natomiast w sobotę wieczorem o 21:30 wystartuje Nocna Piątka, czyli bieg na dystansie 5 kilometrów. A w niedzielę o 10:00 wystartuje bieg na 10 km, my to nazywamy Szybka Dycha. 1400 osób dorosłych i 1000 dzieci, czyli 2400 osób stanie na starcie.

Wiceprezydent Białegostoku, Rafał Rudnicki uważa, że moda na bieganie w ciągu tych 12 lat została wykreowana.

– Zależy nam na promocji miasta i biegania wśród białostoczan. Jest to doskonały sposób, aby z jednej strony spędzać wolny czas, a z drugiej, aby spędzać ten czas aktywnie. Warto biegać, warto się ruszać, warto być aktywnym – zapewnia Rafał Rudnicki.

Biegi zabezpieczać będą wolontariusze z Fundacji Białystok Biega oraz policja.

– Od tych kilkunastu lat, jak się spotykamy z Fundacją Białystok Biega, z roku na rok nasza współpraca przebiega sprawniej. To skutkuje m.in. tym, że do zabezpieczenia każdej kolejnej imprezy biegowej potrzebujemy mniej funkcjonariuszy. Zawsze przy okazji imprezy zachęcamy mieszkańców i kierowców do zapoznania się z trasą biegu, gdzie będzie można spotkać się z utrudnieniami. Wszystkich kierowców prosimy o cierpliwość – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Nowością tegorocznej edycji są występy zespołów z naszego regionu, które będą grały na trasie – Waterside, Obraz Kontrolny i raper Jack Blaze. (hk)

Od 17 września od godz. 10.00 do 18 września do godz. 16.00:

J. K. Branickiego – zamknięcie jezdni w kierunku ul. Piastowskiej, od Ronda dr n. med. A. P. Lussy do ul. Cz. Miłosza,

W dniu 17 września:

od godz. 14.00 do godz. 19.00:

J. K. Branickiego – zamknięcie od Placu Witolda Antonowicza do ul. Świętojańskiej, jezdnia w kierunku Ronda dr n. med. A. P. Lussy,

Świętojańska – zamknięcie od ul. Adama Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego.

od godz. 20.30 do godz. 23.30:

Cz. Miłosza – zamknięcie prawej jezdni, od Placu W. Antonowicza w kierunku ul. A. Mickiewicza,

Świętego Pio – zamknięcie prawej jezdni, od ul. A. Mickiewicza w kierunku ul. Zwierzynieckiej,

Zwierzyniecka – zamknięcie prawej jezdni, od ul. Świętego Pio w kierunku ul. Wołodyjowskiego oraz na jezdni lewej wyłączenie z ruchu pasa wewnętrznego i środkowego, od ul. Świerkowej do ul. 11 Listopada,

11 Listopada – całkowite zamknięcie od ul. Zwierzynieckiej do Placu Katyńskiego,

Plac Katyński – całkowite zamknięcie, możliwy tylko wyjazd z ul. Świętojańskiej w kierunku ul. M. Curie-Skłodowskiej,

Świętojańska – zamknięcie prawego pasa ruchu od Placu Katyńskiego do wjazdu do Galerii Alfa oraz lewej jezdni od wjazdu do Galerii Alfa do ul. A. Mickiewicza,

A. Mickiewicza – zamknięcie całkowite od ul. Świętojańskiej do Placu Branickich,

Plac Branickich – całkowite zamknięcie,

Legionowa – zamknięcie prawego pasa ruchu, od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do Placu Jana Pawła II.

W dniu 18 września od godz. 9.00 do godz. 12.30:

Cz. Miłosza – zamknięcie prawej jezdni, od Placu W. Antonowicza w kierunku ul. A. Mickiewicza,

Świętego Pio – zamknięcie prawej jezdni, od ul. A. Mickiewicza w kierunku ul. Zwierzynieckiej,

Zwierzyniecka – zamknięcie prawej jezdni, od ul. Świętego Pio w kierunku ul. 11 Listopada oraz jezdni lewej, od ul. Wiejskiej w kierunku ul. 11 Listopada,

11 Listopada – całkowite zamknięcie od ul. Wiosennej do Placu Katyńskiego,

Plac Katyński – całkowite zamknięcie, możliwy tylko wyjazd z ul. Świętojańskiej w kierunku ul. M. Curie-Skłodowskiej,

Świętojańska – zamknięcie prawego pasa ruchu od Placu Katyńskiego do wjazdu do Galerii Alfa oraz lewej jezdni od wjazdu do Galerii Alfa do ul. A. Mickiewicza,

A. Mickiewicza – zamknięcie całkowite od ul. Świętojańskiej do Placu Branickich,

Plac Branickich – całkowite zamknięcie,

Plac Jana Pawła II – całkowite zamknięcie,

Legionowa – zamknięcie całkowite, od Placu Jana Pawła II do ul. M. Curie-Skłodowskiej,

M. Curie-Skłodowskiej – zamknięcie całkowite, od ul. Legionowej do Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów,

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów – zamknięcie prawego pasa od ul. M. Curie-Skłodowskiej do ul. Wł. Liniarskiego,

Wł. Liniarskiego – zamknięcie prawego pasa, od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ul. Lipowej,

Lipowa – całkowite zamknięcie od ul. Wł. Liniarskiego do ul. Rynek Kościuszki,

H. Sienkiewicza – zamknięcie prawego pasa od ul. I. Białówny do ul. Legionowej.

Ponadto od 17 września, od godz. od 10.00, do 18 września do godz. 13.00, zostaną wyłączone z parkowania parkingi wzdłuż trasy biegu przy ulicach: 11 Listopada, A. Mickiewicza, J. K. Branickiego oraz 18 września od godz. 6.00 do godz. 13.00 parkingi przy ulicach: Plac Jana Pawła II, Legionowa, M. Curie-Skłodowskiej, Wł. Liniarskiego, Lipowa.