24 godzinne aktywności podczas Akademickiej Doby Sportu

14 października, 2025

Akademicka Doba Sportu, fot Paweł Jankowski Akademicka Doba Sportu, fot Paweł Jankowski

Przez 24 godziny na trzech białostockich uczelniach, czyli w Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie w Białymstoku będą sportowe emocje. W środę (15.10) o 08:00 rozpoczyna się Akademickiej Doby Sportu.

Akcja połączy studentów, wykładowców i mieszkańców Białegostoku w rytmie aktywności i dobrej zabawy.

– To 24-godzinna rekreacja ruchowa i aktywności sportowa w różnej formie. Będziemy mieli między innymi turniej koszykówki, turniej tenisa stołowego, nocny turniej piłki siatkowej, nawet turniej ringo. Oprócz tego będą także otwarte zajęcia samoobrony, zajęcia aerobiku, nordic walking, stretching, więc naprawdę wachlarz aktywności jest szeroki – mówi Dawid Szczerbiński z Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej.

Udział w Akademickiej Dobie Sportu jest bezpłatny – wystarczy wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza online. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: