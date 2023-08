24. Dzień Ogórka w Kruszewie – moc atrakcji z ogórkiem w roli głównej

31 sierpnia, 2023

Dzień Ogórka w Kruszewie, źródło: mat. org. Dzień Ogórka w Kruszewie, źródło: mat. org.

Kruszewo znowu gościć będzie miłośników ogórków. W najbliższą niedzielę (03.09) odbędzie się tam doroczny Ogólnopolski Dzień Ogórka. Organizatorzy szykują moc atrakcji z tym warzywem w roli głównej.

To przede wszystkim jarmark z regionalnymi przysmakami i wyrobami rękodzielniczymi, do tego animacje i konkursy, warsztaty, występy zespołów – m.in. Kapeli Batereja, a przede wszystkim ogórkowe specjały. Tradycyjnie odbędą się konkursy z ogórkiem w roli głównej: na największe i najciekawsze okazy czy rzut ogórkiem do beczki.

Impreza promuje kruszewskie ogórki herbowe – regionalny produkt zyskujący coraz większą popularność w regionie i całej Polsce. Wydarzenie organizowana jest przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Gminę Choroszcz oraz Stowarzyszenie Kruszewskie Warzywa Herbowe.

Ogólnopolski Dzień Ogórka wymyślił i w roku 2000 po raz pierwszy zorganizował Adam Radłowski, sołtys wsi Kruszewo. Impreza odbywa się cyklicznie w pierwszą niedzielę września na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Kruszewie. (mt)