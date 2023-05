23 spektakle na 5. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”

25 maja, 2023

BTL / fot. Małgorzata Turecka BTL / fot. Małgorzata Turecka

Od 16 do 24 czerwca potrwa 5. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”. Białystok będzie gościł grupy teatralne z Polski i zagranicy (Holandii, Francji, Izraela, Litwy, Czech i Hiszpanii). Festiwal będzie także okazją do świętowania 70. jubileuszu BTL.

Zobaczymy 23 spektakle, z czego 14 zaprezentują zaproszone zespoły. Pozostałe 9 to najnowsze spektakle z repertuaru BTL, w tym dwie czerwcowe premiery: „Zemsta” Aleksandra Fredry oraz „Pustostany”.

– To pierwszy festiwal po pandemii, więc w spektaklach pojawi się dużo akcentów nawiązujących do poczucia wolności – mówi Jacek Malinowski, dyrektor BTL. – Chcemy też, z okazji jubileuszu, pokazać przekrój spektakli, które powstały w ostatnich sezonach.

Będzie też koncert jazowy czy projekt muzyczny Puszczańskie Opowieści.

– Wydarzenie organizowane w Białymstoku jest prawdziwym świętem dla miłośników teatru i jednocześnie wspaniałą promocją naszego miasta – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – A Białostocki Teatr Lalek jest jedną z najlepszych scen lalkarskich nie tylko w kraju.

18 czerwca, z okazji 70. urodzin teatru, odbędzie się wiele jubileuszowych wydarzeń, m.in. otwarcie wystawy „U źródeł”, która przybliży uczestnikom historię BTL oraz niezwykłą osobę Piotra Sawickiego – społecznika i wychowawcy młodzieży, fotografa, rzeźbiarza, malarza, aktora, reżysera i założyciela teatru Świerszcz – dzisiejszego Białostockiego Teatru Lalek. Zostanie także otwarta Alei Lalkarzy im. Piotra Sawickiego (przy budynku BTL). O godz. 18.00 rozpocznie się jubileusz, podczas którego nastąpią wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym na rzecz Białostockiego Teatru Lalek.

Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które będą dystrybuowane od 2 czerwca (piątek), od godz. 17.00 do 19.00, w kasie BTL. Odbiór wejściówek osobisty, bez możliwości wcześniejszej rezerwacji. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 wejściówki na maksymalnie 2 spektakle (łącznie 4 wejściówki).

Godziny pracy kasy BTL w kolejnych dniach: 3 czerwca (sobota): 13.00–19.00, 4 czerwca (niedziela): 11.00–12.00, 15.00–16.00. Wejście na spektakl z wejściówką będzie możliwe do 20 minut przed rozpoczęciem przedstawienia. Później wejściówki tracą swą ważność.

„Metamorfozy Lalek” to festiwal teatralny o zasięgu międzynarodowym, prezentujący profesjonalnych twórców teatralnych. Ideą festiwalu jest przełamywanie stereotypów dotyczących postrzegania teatru lalkowego jako teatru dla dzieci poprzez prezentację najwartościowszych zjawisk, oryginalnych środków ekspresji artystycznej oraz trendów we współczesnym teatrze lalkowym dla dorosłych. Celem jest także zbliżenie i wzajemne inspirowanie się środowisk artystycznych z kraju i ze świata. (at)

PROGRAM 5. edycjI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”

16/06 piątek

scena kameralna BTL

18:00 SZEWCY | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 100 min

scena główna BTL

20:00 OTWARCIE FESTIWALU

scena główna BTL

20:15 DRACULA – SEN LUCY | Plexus Polaire [Francja] | 60 min

17/06 sobota

sala prób BTL

13:00 | 15:00 NIE DRAŻNIJ MISIA | The Key Theatre [Izrael] | 50 min

scena kameralna BTL

17:00 NIEOSOBNI – PROGRAM ROMANTYCZNY W CZTERECH CZĘŚCIACH PODSZYTY MYKOLOGIĄ, EZOTERYKĄ I PSYCHOTRONIKĄ | Malabar Hotel [Polska] | 60 min

scena główna BTL

19:00 HOTEL RITZ. MUSICAL | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 180 min

18/06 niedziela

scena kameralna BTL

15:00 INVISIBLE | Grupa Coincidentia [Polska] | 85 min

aleja przed wejściem głównym i foyer BTL

17:30 OTWARCIE ALEI LALKARZY IM. PIOTRA SAWICKIEGO I WERNISAŻ WYSTAWY „U ŹRÓDEŁ”

scena główna BTL

18:00 70 LAT BTL

scena główna BTL

20:00 KONCERT „DAJEMY JAZZU NA SIEDEMDZIESIĄTKĘ” | 60 min

19/06 poniedziałek

scena kameralna BTL

18:00 TROJA. WOJNY NIE BĘDZIE! | Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki [Polska] | 75 min

scena główna BTL

20:00 ZEMSTA | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 100 min

20/06 wtorek

sala prób BTL

16:00 PUSTOSTANY | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 90 min

scena kameralna BTL

18:00 Z GŁOWĄ BYKA | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 75 min

scena główna BTL

20:00 ZNIKAJĄCY MALI LUDZIE | Kaunas State Puppet Theatre [Litwa]

21/06 środa

Teatr Szkolny ATB

16:00 AUSTERIA | Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku [Polska] | 120 min

scena kameralna BTL

18:00 WSPOMNIENIA Z PRZYSZŁOŚCI. FAKE NEWS DLA MARSA | TAMTAM objektentheater [Holandia] | 70 min

scena główna BTL

20:15 PARTYCJA, KRÓLOWA SIECI – CYBERMUSICAL | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 90 min

22/06 czwartek

sala prób BTL

16:00 PUSTOSTANY | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 90 min

scena kameralna BTL

18:00 BETON | Teatr Miejski Miniatura [Polska] | 65 min

scena główna BTL

20:00 SNOWBALL | Divadlo Alfa [Czechy]

23/06 piątek

scena kameralna BTL

17:30 SYN | Grupa Wolność [Polska] | 60 min

scena główna BTL

19:30 NOUVEAU FUCK | Cat Smith Company [Holandia]

plener

21:00 KWIAT PAPROCI | Teatr Latarnia [Polska] | 70 min

24/06 sobota

scena kameralna BTL

14:00 NIGHT CALL | Lesia Mariia Pasichnyk i Daria Holovchanska [Ukraina] | 60 min

Spektakl w ramach programu Rezydencje Artystyczne. Białoruś i Ukraina.

scena kameralna BTL

17:00 SYMULATOR | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 75 min

scena główna BTL

19:30 OSTATNI TANIEC BRIGITTE | Zero en Conducta [Hiszpania]

patio BTL

21:00 PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 60 min

Białostocki Teatr Lalek zastrzega możliwość dokonania zmian w programie Festiwalu.