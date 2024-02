21 najlepszych młodych programistów zmierzy się w Politechnice Białostockiej

13 lutego, 2024

Dr inż. Krzysztof Jurczuk/Fot. A. Topczewska Dr inż. Krzysztof Jurczuk/Fot. A. Topczewska

Od 13 do 15 lutego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbędą się zawody II etapu XXXI Olimpiady Informatycznej, w której wystartuje 21 uczniów z województwa podlaskiego.

Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym. Po prostu muszą być prawdziwymi informatykami – mówi dr inż. Krzysztof Jurczuk z Katedry Oprogramowania na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Zawody Olimpiady Informatycznej składają się z trzech etapów: Etap I jest etapem domowym. Etap II to etap okręgowy rozgrywany jest w warunkach kontrolowanej samodzielności, w ośmiu różnych ośrodkach w kraju. Etap III to finał Olimpiady. W każdym etapie uczniowie rozwiązują od czterech do sześciu zadań algorytmiczno-programistycznych. Rozwiązaniem każdego zadania jest program komputerowy lub plik z wynikami.W Olimpiadzie udział wezmą reprezentanci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, uczniowie I LO w Białymstoku, II LO w Białymstoku czy Technikum informatycznego Infotech.

Uczestnicy zawodów 14 i 15 lutego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej na osobnych stanowiskach będą wykonywali kolejne zadania. Zakończenie zawodów wraz z ceremonią finałową zapanowano na 15 lutego.