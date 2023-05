20. Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop w Białymstoku

23 maja, 2023

Konferencja i pokaz przed Festiwalem Tańca Współczesnego Kalejdoskop w Białymstoku/Fot. A. Topczewska Konferencja i pokaz przed Festiwalem Tańca Współczesnego Kalejdoskop w Białymstoku/Fot. A. Topczewska

Taniec ponownie będzie miał swoje święto w Białymstoku. Pokazy tancerzy, spektakle, wystawy, warsztaty, a nawet śniadanie i spacer – to wszytko podczas 20. już Festiwalu Tańca Współczesnego Kalejdoskop w Białymstoku. Festiwal potrwa od 1 do 4 czerwca.

– 20. urodziny Kalejdoskopu to okazja do świętowania, celebrowanie tego, co wspólnie udało się stworzyć przez dwie dekady. Chcemy przyjrzeć się, jak festiwal wpłynął na rozwój tańca i środowiska zarówno na Podlasiu, jak i w całej w Polsce. Przed nami 4 intensywne dni wypełnione tańcem. W programie są: spektakle, jam taneczno-muzyczny, krótkie formy choreograficzne, spacer historyczny i spotkania – rozmowy artystów i zaproszonych gości z widzami – mówi Karolina Garbacik, dyrektor festiwalu Kalejdoskop.

Kalejdoskop gościć będzie taniec z całej Polski. – Zobaczymy artystów znanych i uznanych, którzy pojawiali się na Kalejdoskopie, będą też młodzi artyści, dopiero kształtujący swój styl i wrażliwość, prezentujący się w krótkich formach oraz nowe zespoły. Kalejdokop jest dla każdego, i dla młodszych, i dla straszych. To także spektakle. – Czerpiące z literatury (Kafka, Becket, Szymborska), ale też odnoszące się ciała i ruchu – dodaje Karolina Garbacik.

“Kalejdoskop” odbywa się w Białymstoku od 2002 roku. Festiwal sprzyja też poznawaniu sztuki tańca i oswaja widzów z różną formą taneczną. – Poza obchodami jubileuszu planujemy też wyjście w przestrzeń miejską (spektakl plenerowy ‘Organizm”) oraz działania angażujące odbiorcę (interaktywny wykład performatywny “Ucieleśniony mózg”), a także wiele propozycji skierowanych do widzów w różnym wieku (spacer historyczny z przewodnikiem w przestrzeni miejskiej – “Kulturalny Białystok – nasz koloryt, czyli czego nie znajdziesz w innych częściach Polski”), dyskusje pospektaklowe (na koniec każdego dnia) w ramach wieczornych spotkań widzów z artystami, krótkie wywiady z artystami przed spektaklami i wydarzeniami festiwalowymi, taneczny jam session z oprawą muzyki na żywo – otwarty dla wszystkich chętnych oraz śniadanie w podlaskim stylu w Kawiarni Lalki – wylicza Karolina Garbacik.

Biletowane są 3 spektakle, pozostałe wydarzenia są bezpłatne. Organizatorem Kalejdoskopu jest Podlaskie Stwoarzyszenie Tańca. Radio Akadera patronuje temu wydarzeniu. (at)

PROGRAM

CZWARTEK, 01.06 20.00 Otwarcie FESTIWALU/ Wernisaż prac pleneru plastycznego Ruch Uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A.Grettgera w Supraślu BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1 20.30 UNBODY / Hertz Haus, spektakl

Białostocki Teatr Lalek, ul. K. Kalinowskiego 1 (wstęp płatny) 21.40 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1 PIĄTEK, 02.06 18.00 UCIELEŚNIONY MÓZG/ Iwona Olszowska, Marcin Janus – Interaktywny wykład performatywny SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10 (wstęp płatny) 19.00 Jam taneczno-muzyczny SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10 20.30 WSZYSTKO CO WIDAĆ. OHIO / Sopocki Teatr Tańca, spektakl

Białostocki Teatr Lalek, ul. K. Kalinowskiego 1 (wstęp płatny) 21.30 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1 SOBOTA, 03.06 1 2.00 NIEBIESKA ZASŁONA/Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku, spektakl dla dzieci od 7 roku życia (wydarzenie towarzyszące) Centrum Aktywności Społecznej ul. Św. Rocha 3 13.30 SPACER HISTORYCZNY “KULTURALNY BIAŁYSTOK – NASZ KOLORYT, CZYLI CZEGO NIE ZNAJDZIESZ W INNYCH CZĘŚCIACH POLSKI”, Anna Kraśnicka, wycieczka z przewodnikiem Start przy Centrum Aktywności Społecznej ul. Św. Rocha 3 18.00 Transport na spektakl Odjazd z parkingu przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Jana Pawła II (przy wejściu bocznym do Parku Branickich) 18.30 KRÓTKIE FORMY CHOREOGRAFICZNE/ etiudy, spektakle, prapremiera Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N NIC DWA RAZY/ Eliza Kindziuk

NI TO BABA, NI TO CHŁOP/ Izabela Zawadzka

INNER/ Izabela Zawadzka, Karolina Garbacik

OSTATNI/ Izabela Zawadzka

A SONG OF EUROPA/ Eliza Kindziuk

HOW… IT ALL ENDS/ Weronika Ambrozik

LESS ME SOFTLY MY DEAR OCTOPUS/ Zofia Żwirblińska

THE WAY/ Maria Lenczewska

LETTER FROM VIRGINIA/ Marta Pieczul

IN RE-SPACE OF D-ORGANIZATION/ Alexey Torgunakov, Joanna Brodniak PRAPREMIERA 20.00 HOLY MELANCHOLY / Teatr Tańca Nieznany, spektakl

Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N 21.00 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1 NIEDZIELA, 04.06 9:30 NIEDZIELNE ŚNIADANIE W STYLU PODLASKIM BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1 16.30 ORGANIZM / Materia, spektakl plenerowy Skwer pomiędzy BTL a wzgórzem św. Magdaleny 17.30 Transport na spektakl Odjazd z parkingu przy BTL 18.00 BESTIE / Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, spektakl

Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N 19.30 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1