20 darmowych miejsc w domach studenta Politechniki Białostockiej czeka w programie „Akademiki za dobre wyniki”

16 lipca, 2025

Akademiki Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/PB Akademiki Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/PB

To okazja do zamieszkania w akademiku za darmo. 20 tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na I rok studiów stacjonarnych w Politechnice Białostockiej może otrzymać stypendium mieszkaniowe. Dzięki temu bezpłatnie przez rok zajmą miejsce w pokoju dwuosobowym przy ul. Zwierzynieckiej.

Wnioski do konkursu „Akademiki za dobre wyniki” można składać od czwartku (17.07).

– Do konkursu mogą się zgłaszać tegoroczni maturzyści, którzy na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali co najmniej 80% możliwych punktów do zdobycia. I warunkiem oczywiście jest także zakwalifikowanie się na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej – mówi Wojciech Konopacki, kanclerz Politechniki Białostockiej.

Pokoje studenckie wyposażone są w standardowe meble: 2 łóżka, biurka, krzesła, regały, szafki. Łazienka z prysznicem jest wspólna dla dwóch pokoi. Posiłki można przygotować w ogólnodostępnych, nowocześnie urządzonych kuchniach. Do dyspozycji jest pralnia, suszarnia oraz pomieszczenia do przechowywania rowerów. Mieszkańcy akademików mają dostęp do Wi-Fi oraz bezpłatnego parkingu.

– Kampus Politechniki Białostockiej mieści się praktycznie w centrum miasta. Jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani zarówno poprzez komunikację miejską, jak i ścieżki rowerowe. Po prostu wszędzie jest bardzo blisko. Oczywiście do wszystkich budynków na głównym kampusie, czyli na cztery wydziały uczelni: Informatyki, Mechaniczny, Elektryczny oraz Budownictwa i Nauk o Środowisku. Można też dosyć łatwo się dostać na Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie, a także na Wydział Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego – dodaje Wojciech Konopacki.

Każdy kto jest zainteresowany zamieszkaniem w akademikach Politechniki Białostockiej może je zwiedzić i zobaczyć jakie są opcje zakwaterowania, poznać standard pokoi, wyposażenie czy zaplecze sanitarne. Taka możliwość będzie od czwartku (17.07) do środy (23.07) od 09:00 do 15:00 w ramach Otwartego Osiedla Akademickiego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Wojciechem Konopackim, kanclerzem Politechniki Białostockiej: