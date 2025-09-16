Home Wiadomości 19. Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Białymstoku – międzynarodowe spotkanie badaczy społecznych

W Białymstoku rozpoczął się 19. Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – największe i najważniejsze wydarzenie środowiska badaczy nauk społecznych w Polsce. Spotkanie, które odbywa się co trzy lata w różnych miastach, po raz pierwszy gości na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Międzynarodowe wydarzenie z tradycją

Jak podkreśla dr Maciej Białous z Wydziału Socjologii UwB, zjazdy socjologiczne mają wieloletnią tradycję sięgającą jeszcze lat 30. XX wieku. Choć w nazwie mowa o wydarzeniu ogólnopolskim, charakter spotkania jest międzynarodowy – w Białymstoku pojawili się badacze z Europy i Australii. W inauguracji uczestniczył m.in. prof. Anthony Elliot, który wygłosił wykład otwierający.

Temat przewodni – „Ryzyko oswojone?”

Hasłem tegorocznej edycji jest „Ryzyko oswojone?”. Uczestnicy zastanawiają się nad globalnymi i lokalnymi zagrożeniami, które wpływają na życie społeczne. Dyskusje dotyczą m.in.:

  • zagrożenia wojną,

  • kryzysów migracyjnych,

  • zmian klimatycznych,

  • wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i automatyzacji rynku pracy,

  • polityki senioralnej w starzejących się społeczeństwach,

  • zmian kulturowych związanych z zanurzeniem młodych ludzi w świecie cyfrowym.

Ponad 900 uczestników i 80 grup tematycznych

Od wtorku do piątku w Białymstoku odbywa się ponad 80 grup tematycznych, sesje plenarne i debaty. Zjazd zgromadził ponad 900 uczestników, co czyni go największą socjologiczną konferencją w kraju. Spotkania służą nie tylko wymianie wiedzy, ale też nawiązywaniu współpracy i planowaniu nowych badań.

Efekty zjazdu

Jak zapowiadają organizatorzy, owocem spotkania będą m.in. monografie i publikacje tematyczne w czasopismach naukowych. Wiele wydarzeń – w tym wykład inauguracyjny oraz debaty o roli socjologii we współczesnym świecie – jest transmitowanych na kanale YouTube Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki czemu dostęp do nich mają nie tylko naukowcy, ale też wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

