19 milionów złotych dla podlaskich strażaków. Pierwsze umowy podpisane

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podczas podpisania pierwszych umów na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Białystok, 15 września 2025 r., źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Ponad 19 milionów złotych trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim. To pierwsza transza z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który tylko w tym roku przewiduje dla regionu ponad 161 milionów złotych.

W poniedziałek (15 września) wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał w Białymstoku pierwsze 12 umów ze starostami powiatów. Pieniądze pozwolą sfinansować m.in.:

zakup samochodów gaśniczych ciężkich i średnich,

wozów kwatermistrzowskich, busów i pikapów,

wyposażenie 11 specjalistycznych grup ratowniczo-gaśniczych,

sprzęt ochrony indywidualnej i defibrylatory,

łódź ratowniczą i sonary dla komendy w Grajewie,

remonty urządzeń infrastrukturalnych i nadawczych.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi 19,2 mln zł. Kolejne środki trafią do następnych komend powiatowych jeszcze w tym roku.

Największy program w historii

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został przyjęty przez rząd w maju 2025 roku i jest konsekwencją uchwalonej pod koniec 2024 roku ustawy. Na jego realizację w skali kraju przewidziano 16,7 mld zł w 2025 roku i 17,2 mld zł w 2026 roku.

Do województwa podlaskiego trafi w sumie ponad 333 mln zł – 161 mln zł do końca bieżącego roku i 172 mln zł w roku kolejnym. Największa część środków zostanie rozdysponowana przez gminy i powiaty na inwestycje budowlane, zakupy sprzętowe i szkolenia.

Kolejne środki dla samorządów

Wkrótce podpisane zostaną kolejne umowy – tym razem z samorządami gmin i miast. Do rozdysponowania jest ponad 111 mln zł. Największe wsparcie, blisko 7 mln zł, otrzymają Suwałki. Miasto planuje m.in. budowę magazynu obrony cywilnej, zakup namiotów dla sztabów kryzysowych, cysterny do przewozu wody i agregatów prądotwórczych.

Bezpieczeństwo mieszkańców

To największy w historii Polski program wsparcia dla ochrony ludności i obrony cywilnej. Jego celem jest nie tylko wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt, ale także podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Podlasia i całego kraju w sytuacjach kryzysowych. (red.)