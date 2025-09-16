Home Wiadomości 19 milionów złotych dla podlaskich strażaków. Pierwsze umowy podpisane

19 milionów złotych dla podlaskich strażaków. Pierwsze umowy podpisane

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przemawia na konferencji przed Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Obok stoją strażacy w służbowych mundurach, w tle czerwone wozy strażackie i budynek komendy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podczas podpisania pierwszych umów na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Białystok, 15 września 2025 r., źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki
Ponad 19 milionów złotych trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim. To pierwsza transza z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który tylko w tym roku przewiduje dla regionu ponad 161 milionów złotych.

W poniedziałek (15 września) wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał w Białymstoku pierwsze 12 umów ze starostami powiatów. Pieniądze pozwolą sfinansować m.in.:

  • zakup samochodów gaśniczych ciężkich i średnich,

  • wozów kwatermistrzowskich, busów i pikapów,

  • wyposażenie 11 specjalistycznych grup ratowniczo-gaśniczych,

  • sprzęt ochrony indywidualnej i defibrylatory,

  • łódź ratowniczą i sonary dla komendy w Grajewie,

  • remonty urządzeń infrastrukturalnych i nadawczych.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi 19,2 mln zł. Kolejne środki trafią do następnych komend powiatowych jeszcze w tym roku.

Największy program w historii

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został przyjęty przez rząd w maju 2025 roku i jest konsekwencją uchwalonej pod koniec 2024 roku ustawy. Na jego realizację w skali kraju przewidziano 16,7 mld zł w 2025 roku i 17,2 mld zł w 2026 roku.

Do województwa podlaskiego trafi w sumie ponad 333 mln zł – 161 mln zł do końca bieżącego roku i 172 mln zł w roku kolejnym. Największa część środków zostanie rozdysponowana przez gminy i powiaty na inwestycje budowlane, zakupy sprzętowe i szkolenia.

Kolejne środki dla samorządów

Wkrótce podpisane zostaną kolejne umowy – tym razem z samorządami gmin i miast. Do rozdysponowania jest ponad 111 mln zł. Największe wsparcie, blisko 7 mln zł, otrzymają Suwałki. Miasto planuje m.in. budowę magazynu obrony cywilnej, zakup namiotów dla sztabów kryzysowych, cysterny do przewozu wody i agregatów prądotwórczych.

Bezpieczeństwo mieszkańców

To największy w historii Polski program wsparcia dla ochrony ludności i obrony cywilnej. Jego celem jest nie tylko wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt, ale także podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Podlasia i całego kraju w sytuacjach kryzysowych. (red.)

