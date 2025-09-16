19 milionów złotych dla podlaskich strażaków. Pierwsze umowy podpisane

Ponad 19 milionów złotych trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim. To pierwsza transza z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który tylko w tym roku przewiduje dla regionu ponad 161 milionów złotych.
W poniedziałek (15 września) wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał w Białymstoku pierwsze 12 umów ze starostami powiatów. Pieniądze pozwolą sfinansować m.in.:
zakup samochodów gaśniczych ciężkich i średnich,
wozów kwatermistrzowskich, busów i pikapów,
wyposażenie 11 specjalistycznych grup ratowniczo-gaśniczych,
sprzęt ochrony indywidualnej i defibrylatory,
łódź ratowniczą i sonary dla komendy w Grajewie,
remonty urządzeń infrastrukturalnych i nadawczych.
Łączna wartość podpisanych umów wynosi 19,2 mln zł. Kolejne środki trafią do następnych komend powiatowych jeszcze w tym roku.
Największy program w historii
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został przyjęty przez rząd w maju 2025 roku i jest konsekwencją uchwalonej pod koniec 2024 roku ustawy. Na jego realizację w skali kraju przewidziano 16,7 mld zł w 2025 roku i 17,2 mld zł w 2026 roku.
Do województwa podlaskiego trafi w sumie ponad 333 mln zł – 161 mln zł do końca bieżącego roku i 172 mln zł w roku kolejnym. Największa część środków zostanie rozdysponowana przez gminy i powiaty na inwestycje budowlane, zakupy sprzętowe i szkolenia.
Kolejne środki dla samorządów
Wkrótce podpisane zostaną kolejne umowy – tym razem z samorządami gmin i miast. Do rozdysponowania jest ponad 111 mln zł. Największe wsparcie, blisko 7 mln zł, otrzymają Suwałki. Miasto planuje m.in. budowę magazynu obrony cywilnej, zakup namiotów dla sztabów kryzysowych, cysterny do przewozu wody i agregatów prądotwórczych.
Bezpieczeństwo mieszkańców
To największy w historii Polski program wsparcia dla ochrony ludności i obrony cywilnej. Jego celem jest nie tylko wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt, ale także podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Podlasia i całego kraju w sytuacjach kryzysowych. (red.)