170 osób znalazło zatrudnienie w białostockim biurze brytyjskiej firmy z branży IT

28 marca, 2023

Firma Godel Technologies otworzyła w Białymstoku najnowsze biuro, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Międzynarodowa firma z branży IT otworzyła swoje biuro w Białymstoku. Zatrudnienie znalazło tam 170 osób.

Firma Godel Technologies zajmuje się dostarczaniem oprogramowania. Nowe biuro oferuje pracownikom elastyczną przestrzeń co-workingową.

– Cieszę się, że kolejna międzynarodowa firma wybiera Białystok jako miejsce dla swojego oddziału. To dobry wybór, ponieważ są tu nie tylko świetni specjaliści, nie tylko uczelnie, które ich kształcą, ale przede wszystkim Białystok jest dobrym miejscem do życia i rozwoju – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – W Białymstoku branża IT rozwija się dynamicznie i staje się jednym z ważniejszych sektorów gospodarki miasta. Działa tu wiele firm z tej branży oferujących różnorodne usługi i produkty, co przekłada się na rynek pracy i tworzenie dobrych warunków zatrudnienia dla specjalistów w tej dziedzinie.

Firma zatrudnia obecnie 2 tys. osób na całym świecie, a w Białymstoku szuka nowych talentów z lokalnej społeczności IT.

– Zdecydowaliśmy się na otwarcie biura w Białymstoku, aby wesprzeć nasz istniejący zespół i umożliwić nam dalszy rozwój w tej lokalizacji. Mamy nadzieję, że uda się nam dorównać sukcesowi, jaki odnieśliśmy w naszych innych centrach rozwoju. Przy stałym wsparciu Urzędu Miejskiego będziemy zatrudniać lokalne talenty i rozpoczniemy współpracę z uczelniami technicznymi, gdzie będziemy mogli wprowadzić nasz program Mastery. Sukces w innych lokalizacjach pokazał, w jaki sposób można pielęgnować i rozwijać lokalne talenty dając miejscowym szansę na rozwój kariery w branży technologicznej – powiedział Andrew Afanasenko, Chief Operating Officer w Godel Technologies.

Godel Technologies ma centra eksperckie w Polsce, Litwie, Bułgarii, Gruzji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. (mt)