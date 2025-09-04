170 nauczycieli z Białegostoku awansowało na stopień mianowanego

4 września, 2025

To było wyjątkowe wydarzenie dla białostockiej oświaty. W czwartek (4 września) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Na wyższy stopień awansu zawodowego awansowało 170 osób.

Awans uzyskali nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok. Aby otrzymać stopień nauczyciela mianowanego, musieli spełnić szereg wymagań – odbyć staż, uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdać egzamin przed komisją.

W roku szkolnym 2024/2025 wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 172 pedagogów. Między 1 lipca a 8 sierpnia odbyło się 170 postępowań, z których wszystkie zakończyły się sukcesem. Do 29 sierpnia prezydent Białegostoku wydał decyzje administracyjne w postaci aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ślubowanie i zobowiązanie

Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie zgodnie z Kartą Nauczyciela. Zobowiązali się rzetelnie pełnić obowiązki wychowawcy i opiekuna młodzieży, dbać o rozwój osobowości uczniów i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny oraz poszanowania Konstytucji RP.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślał znaczenie pracy pedagogów i gratulował im sukcesu. – Nauczyciele mają jeden z najważniejszych zawodów, bo nie tylko przekazują wiedzę, ale także kształtują charaktery i inspirują młodych ludzi do odkrywania własnego potencjału. Cieszę się, jak wielu z Was dołącza dziś do grona nauczycieli mianowanych – mówił podczas uroczystości. (red.)