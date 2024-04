17 kwietnia uczestnicy konkursu El – Robo – Mech zaprezentują swoje prace przed komisją konkursową

11 kwietnia, 2024

17 kwietnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej finaliści konkursu El – Robo – Mech zaprezentują swoje projekty, opiszą proces ich powstawania oraz odpowiedzą na pytania członków komisji.

– Kandydaci, uczestnicy w tym konkursie, mają szerokie pole do popisu. Nie oczekujemy, że mają być to jakieś konkretne roboty. Co więcej, żyjemy już w czasach, gdzie te roboty otaczają nas w dużym stopniu, mają różne formy, przyjmują różną postać, realizują różne specjalizowane zadania. Pojawia się w związku z tym konieczność na przykład jakichś specjalistycznych rozwiązań, bądź rozwiązania problemów współpracy robotów, jakichś dodatkowych elementów, które rozbudują funkcjonalności już dostępnych rozwiązań – mówi dr hab. inż. Bogusław Butryło, profesor Politechniki Białostockiej, dziekan wydziału elektrycznego.

Laureaci konkursu uzyskają prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. (mg)

Z dr hab. inż. Bogusławem Butryło, profesorem Politechniki Białostockiej, dziekanem wydziału elektrycznego rozmawiał Michał Gudewicz: