17 kierunków studiów na 5 wydziałach na studiach II stopnia w Politechnice Białostockiej

15 stycznia, 2024

fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

W poniedziałek (15.01) Politechnika Białostocka rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia II stopnia. Inżynierowie mogą kontynuować nauką na pięciu wydziałach uczelni, a do wyboru jest 17 kierunkach – od architektury krajobrazu, przez budownictwo, informatykę, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie i inżynierię produkcji.

Studia II stopnia przeznaczone są dla każdego, kto ma dyplom inżyniera i chce podnosić swoje umiejętności, kwalifikacje i pozycję na rynku.

– Jeżeli chodzi o Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku mamy to następujące kierunki studiów drugiego stopnia jest to architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska oraz leśnictwo. Jeżeli chodzi o Wydział Elektryczny oferujemy studia drugiego stopnia na następujących kierunkach: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika. Na Wydziale Informatyki oferujemy dwa kierunki studiów jest to matematyka stosowana oraz informatyka i tutaj tą informatykę będzie można studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeżeli chodzi o Wydział Inżynierii Zarządzania to będziemy prowadzili rekrutację zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne na dwóch kierunkach studiów, a mianowicie na logistyce oraz na zarządzaniu i inżynierii produkcji. Ostatnim wydziałem, na który będziemy mieli nabór, jest to Wydział Mechaniczny i tutaj mamy w ofercie cztery kierunki studiów drugiego stopnia i będą to automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Kandydaci do 12 lutego mogą zapisać się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK.

– Najpierw należy założyć konto w systemie IRK i uzupełnić informacje o posiadanych kwalifikacjach, o ukończonych studiach pierwszego stopnia ,posiadanych dyplomach. To wszystko będzie można robić aż do 12 lutego, czyli mamy prawie cały miesiąc na to, a żeby te dane wprowadzić i uzupełnić. Kolejnym ważnym terminem to walentynki, bo wtedy Politechnika otworzy swoje nie tylko serce, ale też i miejsce dla kandydatów, ponieważ ogłosi listy osób, które są zakwalifikowane do przyjęcia. Będą to te osoby, które Politechnika chciałaby zaprosić do siebie do studiowania, ale będą to te osoby, które spełnią wszystkie wymogi formalne, czyli uzupełniały wszystkie potrzebne i wymagane w rekrutacji informacje, przede wszystkim dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia – dodaje Artur Kozłowski.

Następnie kandydaci będą musieli przynieść komplet dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, aby potwierdzić chęć studiowania, będzie na to czas od 15 do 20 lutego. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia będzie 22 lutego. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 26 lutego. (hk)

Z Arturem Kozłowskim kierownikiem Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: